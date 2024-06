Gendarmería secuestró ketamina y 1.100 pastillas de éxtasis en Ruta 14

Viernes, 7 de junio de 2024

Ocurrió durante un control en el kilómetro 785 de la Ruta Nacional Nº 14, a la altura del Paraje Centinela en la provincia de Misiones. Una mujer quedó detenida.



En la madrugada de ayer miércoles, efectivos de la Sección "San José" del Escuadrón 8 "Alto Uruguay" de la Gendarmería Nacional realizaron un operativo de control vial en el kilómetro 785 de la Ruta Nacional 14, en el Paraje Centinela y durante el procedimiento, detuvieron un colectivo de larga distancia que viajaba desde Posadas hacia Retiro.



Al inspeccionar el equipaje en la bodega del vehículo con un escáner, los gendarmes encontraron dos valijas con contenido sospechoso. Tras identificar a la propietaria, una mujer adulta, procedieron a revisar el equipaje, descubriendo recipientes con un líquido transparente, una bolsa sellada con polvo blanco y un envoltorio con pastillas.





Con el apoyo del Grupo Operativo Conjunto de Lucha contra el Narcotráfico del Nordeste, las sustancias fueron sometidas a pruebas de campo Narcotest, que confirmaron la presencia de 17 litros de ketamina líquida, 785 gramos de ketamina en polvo y 1.100 pastillas de MDMA (éxtasis).



El Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Posadas ordenaron el secuestro de las drogas y la detención de la pasajera implicada.





Y apenas una semana atrás, en un operativo realizado en la Ruta Provincial Nº 5, personal de la Sección "Las Lajitas" del Escuadrón 45 "Salta" detuvo un vehículo particular cerca de la localidad de Apolinario Saravia.



Fue durante la inspección que los agentes detectaron un fuerte olor a combustible y notaron que el tanque de nafta del vehículo tenía tornillos y abrazaderas no originales.



Ante ello y en presencia de testigos, los oficiales comenzaron a desmontar las piezas mecánicas y descubrieron ocho paquetes amarillos, comúnmente denominados "ladrillos" y estos paquetes contenían una sustancia blanca pulverulenta con la silueta de un delfín en bajo relieve.



El pesaje de la sustancia arrojó un total de 8 kilos y 600 gramos de cocaína según las pruebas de Narcotest realizadas en el lugar.



La Fiscalía Federal de Salta ordenó la detención del conductor, así como el secuestro de la droga, el vehículo y el teléfono celular, además de cualquier otro elemento relevante para la causa.



Y en una serie de operativos en la provincia de Salta, efectivos de la Gendarmería Nacional interceptaron vehículos que ocultaban grandes cantidades de cocaína, en línea con los requerimientos del Ministerio de Seguridad de la Nación para combatir el narcotráfico en áreas fronterizas.



En un operativo de control en la Ruta Nacional Nº 34, miembros del Escuadrón 54 "Aguaray" de la GNA, asistidos por el perro detector de narcóticos "Minos", interceptaron una camioneta con dos ocupantes.



El perro alertó a los agentes sobre la presencia de drogas en el vehículo, lo que llevó al uso de un escáner que reveló anomalías en el tanque de combustible y una inspección manual permitió la recuperación de 44 paquetes de cocaína, con un peso total de 24.985 kilos.



La Fiscalía Federal de Tartagal ordenó la detención de los dos sospechosos y el secuestro del vehículo y la droga.



En otro operativo, durante una inspección en el kilómetro 599 de la Ruta Nacional Nº 16, miembros de la Sección "Joaquín V. González" del Escuadrón 45 "Salta" detuvieron un vehículo sospechoso y, tras observar indicios de manipulación en el tanque de combustible, encontraron 20 paquetes de cocaína sumergidos en el combustible, con un peso total de 21,526 kilos. Los dos ocupantes del vehículo fueron detenidos y se ordenó el secuestro del vehículo y la droga.



Además, en el kilómetro 46 de la Ruta Nacional Nº 50, integrantes de la Sección "28 de Julio" del Escuadrón 20 "Orán" inspeccionaron un ómnibus y descubrieron 30 paquetes de cocaína, con un peso total de 31,083 kilos, en tres mochilas abandonadas bajo los asientos. No se proporcionaron detalles sobre detenciones, pero la acción subraya el compromiso de las autoridades en la lucha contra el narcotráfico.