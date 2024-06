Poccard: "Somos un organismo de recepción, debate y propuesta”

Miércoles, 5 de junio de 2024

El Presidente del Consejo de Crecimiento Económico y Desarrollo Social el vicegobernador Pedro Braillard Poccard encabezó la reunión con los presidentes y autoridades de cada región que tuvo lugar en el salón de Acuerdos de Legislastura.



Estuvieron presente los seis presidentes regionales: Carlos Vassallo por la Región 1 Capital, Miguel Zaluski por la Región 2 Tierra Colorada, Belkys Bengoa como vicepresidente de la Región 3 Centro Sur, Stella Araya como presidente de la Región 4 Río Santa Lucía, Juan Ramón Sotelo por la Región 5 Humedal y Viviana Glibota por la Región 6 Noroeste; todos acompañados por los vicepresidentes y secretarios electos.



También fueron parte de la reunión el Secretario de Turismo y Deportes del Municipio de la Ciudad de Corrientes, Dr. Juan Enrique Braillard Poccard; el Secretario de Relaciones Interinstitucionales de la Universidad Nacional del Nordeste, Lic. Sebastián Slobayen.



En la oportunidad, se realizó la presentación formal de los presidentes regionales, que resultaron electos en cada microrregión. Y la elección del vicepresidente del Consejo Provincial, que quedó a cargo del Ing. Carlos Vasallo, representante de APICC.



En sus palabras de bienvenida el Vicegobernador llamó a: "No perder tiempo y buscar la efectividad en el funcionamiento de los espacios participativos" y destacó “el rol fundamental de cada municipio y asociación civil que forma parte del Consejo, ellos son los que tienen la facultad de generar proyectos y propuestas en el marco del Corrientes 2030".



Braillard dijo también "somos un organismo de recepción, debate y planificación. Por ser ustedes representantes de la sociedad las propuestas tienen una fuerza particular".



En tanto la Cra. Yolanda Martínez, en representación del Ministerio de Coordinación y Planificación, presentó el trabajo articulado que se viene realizando entre el CCEDS y el Ministerio. En este sentido, se presentó el Sistema Integral de Gestión (SIG) de la provincia, de la mano de la coordinadora Catalina Galiana, y la herramienta Munired a cargo de su coordinadora, Silvina Martínez. El SIG funciona como sistema de información para el seguimiento de la planificación y ejecución de obras públicas, y Munired, como herramienta de articulación e información con los municipios de toda la provincia. Ambas plataformas son de utilidad para encuadrar y hacer el seguimiento y evaluación del sistema de planificación provincial.







Palabras de los protagonistas



En declaraciones a los medios Carlos Vasallo, presidente de la Región 1 Capital, comentó: “Esto es una continuación que comenzó con la reforma de la Constitución en el año 2007 cuando se otorgan los elementos legales en el año 2012 con la firma del Plan Estratégico Participativo - PEP 2021- que culmina en el año 2022 con la firma de Corrientes 2030.



“Hoy tenemos la concreción del cambio de autoridades de las seis regiones con un cúmulo de expectativas que nos permite visualizar un futuro realmente fuerte. Me siento halagado porque el Presidente del Consejo Provincial me haya elegido como su Vicepresidente y tener la aprobación de todos mis pares. Un desafío más por una provincia para todos los correntinos”.



Stella Maris Araya, Presidente de la Región 4 señaló: “Soy nueva en esto, viendo que hay gente que ya tiene trayectoria. Me interese hace poco, cuando me propusieron integrar este organismo que está hace diez años presente. Considero que el valor que tienen estos Consejos Regionales avalados por una ley es significativo pero se necesita la participación de la ciudadanía. Los presidentes de las regiones somos ciudadanos comunes comprometidos para llevar adelante este proyecto, y las instituciones civiles son el nexo primordial en la realización de los mismos”.