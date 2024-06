Ordenaron prisión preventiva para un delincuente reincidente

Lunes, 3 de junio de 2024



En menos de tres meses, se vio involucrado en varios hechos delictivos y fue detenido numerosas veces. Hoy será trasladado a la Unidad Penitenciaria N°6, donde pasará un tiempo tras las rejas.



La Justicia correntina ordenó el fin de semana la prisión preventiva para un delincuente a quien en el último semestre, allanaron su vivienda y lo detuvieron al menos cuatro veces por protagonizar robos en numerosos domicilios de la villa turística de Paso de la Patria. La semana pasada, la Policía le encontró un depósito repleto de objetos procedentes de ilícitos. Hoy será trasladado a la Unidad Penal N° 6, confirmaron fuentes oficiales.



La medida que lleva la firma de la jueza de Garantías N°3, María Josefina González Cabañas, se conoció en las últimas horas y alcanza a un delincuente identificado como A. E. Gamarra, oriundo de Paso de la Patria, quien fue detenido el jueves pasado luego de que la Policía realizara dos allanamientos simultáneos en distintas viviendas, una de las cuales además de hallar artículos robados, encontraron "bochitas" de cocaína para la venta.



En este contexto, la jueza entendió que el hombre ya es un maleante reincidente. De los casi 25 allanamientos que se hicieron en los últimos tres meses desde la asunción del nuevo comisario Lucas Gómez, en varios de ellos estuvo involucrado el delincuente detenido y siempre se le encontró objetos de dudosa procedencia.



Fuentes policiales confirmaron a diario época, que tanto Gamarra como sus cómplices, atacan casas de fines de semana, aprovechando que los dueños son de otras provincias y vienen muy de vez en cuando a la villa turística. Estudian a sus víctimas, hacen inteligencia de las casa que pretenden robar y cuando advierten que no hay nadie, las desvalijan. La fuerza de seguridad recuperó muchísimos de los elementos denunciados como robados. Pero pese a los arrestos, los delincuentes recuperan su libertad en menos de 48 horas y vuelven a las calles a robar.



Si bien, el oficio judicial en este caso particular, no especifica la cantidad de días que implica la medida de coerción ejemplificadora, no deja de ser esperanzadora entre tantos hechos de inseguridad con un altísimo nivel de reincidencia entre los delincuentes, que desde hacía muchos años no se veía.



Gamarra será trasladado esta mañana desde la comisaría de Paso de la Patria, donde está detenido actualmente, hasta la Unidad Penal N°6, en la que le espera un tiempo de encierro.