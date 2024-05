El salario se eleva un 15 % y aumentan los pluses Viernes, 31 de mayo de 2024 El ministro de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini anunció aumento de sueldos y plus para todos los estatales con sueldos de junio Al ser de carácter remunerativo, también impactará en los aguinaldos de todos los empleados estatales.

Desde el mes de junio Corrientes incrementará los salarios de los trabajadores provinciales activos y jubilados: esto implica un aumento en el básico que supera, así, el 75% acumulado en el año, en tanto que el incremento de bolsillo supera el 100%.



Plus unificado

* Incremento a $47.000 netos de bolsillo.



Plus de refuerzo:

* Aumento a $42.000 netos de bolsillo.



Cada uno de los dos representa un 40% de incremento.



Docentes:

* 15% de aumento al básico.

* El Fondo Compensador Provincial pasa a $216.500.

* Se adicionan $10.000 netos al código 632, concepto remunerativo que llega hasta dos cargos.



Administración central:

* 15% de aumento en la asignación de clase de todas las categorías.

* Se incorporan $20.000 netos de bolsillo al concepto 134 para las distintas categorías laborales que posean el concepto en su liquidación.

* Se incrementa el código 627: $20.000, dependiendo de cada sector.



Vialidad:

* 15% de incremento en el básico.

* Se incorpora al código 627 un valor de $20.000.



Seguridad:

* 15% de aumento en el Valor Punto.

* 15% de incremento en el mínimo garantizado.

* Se actualizan los códigos 179, 180 y 601 de acuerdo a la antigüedad en el cargo.