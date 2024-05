La discriminación al interior en los subsidios fue debatido en el Concejo

Viernes, 31 de mayo de 2024



Los ediles emitieron críticas a la Casa Rosada por el acopio de insumos y por la discriminación en el reparto de subsidios a colectivos. Se aprobó una adhesión al comunicado y presentación que harán intendentes el martes en el Congreso.

La situación económica y social que afecta a diferentes estratos de la ciudadanía fue tema de exposición ayer en la sesión del Concejo Deliberante, en la que ediles emitieron crítica al Gobierno nacional, tanto por la retención de partidas alimentarias, que podrían ser utilizadas para atender diferentes demandas, así como por la discriminación y discrecionalidad en el reparto de subsidios para el transporte, cuya jurisdicción capital fue excluida.



En este contexto, cabe indicar que dentro de los proyectos de resolución aprobados se encuentra el presentado por el bloque de Unión por la Patria, por el que solicitó al Ejecutivo municipal "informe si gestionó ante organismos nacionales el envío de asistencia alimentaria, financiera o material para los damnificados por la inundación de marzo del corriente año, en el marco de la emergencia hídrica".



Al fundamentar la iniciativa, la concejala peronista Magdalena Duartes planteó la necesidad de que el Ejecutivo informe si solicitó algún tipo de asistencia a la Nación para atender a las familias más vulnerables afectadas por el temporal de marzo. "Fue una situación que nos afectó a todos", recordó y luego realizó una serie de reclamos a la Nación tras conocerse la medida judicial que instó al Ministerio de Capital Humano a que distribuya los bienes acopiados. "Desde el Gobierno argumentaron que lo tienen guardado para cuando se necesite colaborar ante una catástrofe" y planteó: "¿Qué fue lo que vivimos en Corrientes?".



Luego habló el edil Esteban Ibáñez, quien apoyó lo expuesto por Duartes y añadió: "No es admisible ni lógico bajo ningún concepto tener amontonados alimentos, camas, provisiones, ambulancias, vehículos. Debe estar utilizándose todo lo que el Estado dispone", sostuvo. E insistió: "No hay ninguna razón para que haya un depósito en la Nación, en la Provincia ni en el Municipio. El Estado está en emergencia, estamos en un lugar muy difícil", subrayó.



A la vez que reflexionó: "Es muy importante que tomemos esto muy en serio, es una autocrítica a todos, esto no es a un partido político o a un signo, sino a todos como seres humanos. Estamos en una situación espantosa, la gente no come, no tiene para abrigarse", esgrimió.



Transporte

En otro tramo de la sesión, la Nación también fue el centro de los reclamos cuando el concejal Yamandú Barrios fundamentó el proyecto de comunicado de apoyo a las gestiones que encaran los intendentes, entre ellos Eduardo Tassano, para que el Gobierno revea el quite de subsidios para el transporte urbano de pasajeros.



Recordó que la próxima semana los jefes comunales irán al Congreso para efectuar sus planteos ante los legisladores. "El Gobierno nacional, luego de sacar el subsidio al transporte del interior del país, elevó exponencialmente el subsidio a CABA, otorgando casi 149.000 millones (de pesos) para mayo y casi 171.000 millones para junio".



Guías de turismo

Por otro lado, el Concejo aprobó ayer la modificación de la Ordenanza N° 6487 sobre el Registro Único de Guías de Turismo. En los considerandos se explica que través de esta norma, promulgada en 2016, se creó el Registro Único de Guías de Turismo regulando los requisitos para su inscripción, sus funciones y obligaciones.



Los cambios propuestos posibilitan una salida laboral para los ciudadanos, ya que flexibilizan los requisitos de inscripción al registro no siendo excluyente estudiar Turismo, sino la presentación del certificado de finalización del curso de Guía de Turismo otorgado por la autoridad de aplicación y tener residencia en la ciudad, entre otros. A su vez se propone establecer el término "guía local de turismo", en concordancia con la categorización instituida por la ley provincial.