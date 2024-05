Chango Spasiuk y de Ramón Ayala ganaron los premios Gardel

Jueves, 30 de mayo de 2024

El músico Chango Spasiuk y el legendario Ramón Ayala fueron galardonados por su impactante legado. Spasiuk, con su innovador álbum “Eiké Entrar en el alma”, y Ayala, de manera póstuma, por la remasterización de “El hombre que canta al hombre”.



Dos artistas misioneros, Chango Spasiuk y el fallecido Ramón Ayala fueron ganadores de sendos galardones en los premios Gardel, por su destacada trayectoria y aporte a la música argentina.



Estos premios se conocieron en la pregala de entrega de los premios, que comprende a las categorías que se emitirán grabadas este miércoles, en un especial de Star+, tras la gala principal, celebrada el martes desde las 21.00.



Chango Spasiuk, maestro del acordeón y referente ineludible del chamamé, se alzó con el premio en la categoría Mejor Álbum Instrumental-Fusión World Music, por su obra “Eiké Entrar en el alma”, un disco que explora las raíces del chamamé fusionándolo con sonidos de diversas culturas, consolidando una vez más el virtuosismo y la innovación que caracterizan a este músico excepcional.



Por su parte, Ramón Ayala, el ‘Mensú’, recibió un póstumo reconocimiento en la categoría Mejor Colección de Catálogo por «El hombre que canta al hombre», una obra emblemática de 1964 que fue remasterizada en 2023.



El premio, recibido por su esposa María Teresa Cuenca, homenajea el legado de este artista fundamental de la música argentina y latinoamericana, cuya voz y composiciones siguen resonando con fuerza en el corazón del pueblo.



Estos galardones significan un nuevo hito para la cultura misionera, visibilizando el talento y la riqueza musical de la provincia en el escenario nacional. El reconocimiento a Spasiuk y Ayala corona una trayectoria plagada de éxitos y consolida a Misiones como un polo cultural en constante crecimiento.



Todos los ganadores en la pregala



Canción de tango: Quinteto Negro La Boca, por Cicatrices.

Album de chamamé: Flor Bobadilla Olviva & Abel Tesoriere, por Aromas del tiempo.

Album artista de cuarteto: Eugenia Quevedo & La Banda de Carlitos, por La Muela-LBC.

Album artista pop tradicional: Dany Martin, por Toda una vida.

Colección de catálogo: Ramón Ayala El Mensu, por El hombre que canta al hombre (1964-remasterizado).

Album infantil: Canticuénticos, por Para saber que te quiero.

Album instrumental-fusión-world music: Chango Spasiuk, por Eiké (Entrar en el alma).

Album banda de sonido de cine/televisión/producción audiovisual: Gustavo Santaolalla, por The last of us, Season 1.

Ingeniería de grabación: Escalandrum, por Escalectric.

Album artista pop urbano: Emilia, por .mp3.

Album música electrónica: Evlay, por 333.

Album de música clásica: Melina Marcos, por Dos siglos de música / Compositoras argentinas: volumen 2.

Album en vivo: Divididos, por Divididos en Vélez – Agradecer y seguir.

Album de rock pesado / punk: Barro, por Constimordor.

Album grupo de cuarteto: Cachumba, por Arriba las palmitas.

Diseño de portada: Evlay, por 333. Diseñadora: Paula Fernández.

Album artista de tango: Guillermo Fernández, por El cantor de tangos.

Canción de pop: Diego Torres, por Mejor que ayer.

Album grupo tropical: Los Charos, por Los Charros – 30 años.

Canción de rock: Divididos, por San Saltarín.

Album de reggae / ska: Ska Beat City, por Ska Beat City Sings.

Colaboración: Bizarrap & Shakira, por Bzrp Music Sessions, vol. 53.

Album grupo de rock: El Mató A Un Policía Motorizado, por Super terror.

Album orquesta y/o grupo de tango y/o instrumental: Quinteto Negro La Boca, por Cicatrices.

Grabación del año: Fito Páez, por La rueda mágica.

Album artista de folklore: Maggie Cullen, por Canciones del viento.