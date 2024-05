Cerró una estación de servicio de Corrientes por la crisis 2024

Jueves, 30 de mayo de 2024

Conductores de Paso de Los Libres y camioneros brasileños son los más perjudicados por la falta de combustible a nivel nacional. "El personal de ENARGAS fue el que nos comunicó la decisión y esperamos su autorización para reabrir", precisó una de las encargadas de atención al cliente.



El sistema de provisión de gas nacional que operaba al límite, luego de más de una semana de bajas temperaturas, entró ayer en estado de emergencia y causó la interrupción del suministro a más de 300 industrias y cientos de estaciones de servicio de Gas Natural Comprimido (GNC) en todo el país. Entre ellas se cuenta los únicos surtidores del combustible en la provincia ubicados en Paso de Los Libres.



El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) y las empresas formaron el martes un comité de crisis en el que decidieron priorizar el consumo domiciliario. Constantes demoras, cortes e interrupciones del servicio en Santa Fe y Córdoba propiciaron el escenario. El Estado nacional aseguró que un cargamento en puerto normalizará hoy el suministro. Sin embargo, referentes hablan de una vuelta a la normalidad para el fin de semana.



Desde la estación de servicio Yvytu (Viento Fuerte, en guaraní), ubicada sobre avenida Freyche 2865, a unos cuatro kilómetros del puente internacional "Agustín P. Justo-Getulio Vargas", confirmaron que ayer, a las 12, se procedió al cierre de los surtidores. "La estación de servicio cerró hasta nuevo aviso. El personal de ENARGAS fue el que nos comunicó la decisión y esperamos su autorización para reabrir", precisó una de las encargadas de atención al cliente.



La boca de expendio, inaugurada en septiembre de 2017, es la primera estación de la provincia dedicada a suministrar GNC, y también la única hasta la fecha. Sus principales clientes son conductores de vehículos livianos y pesados provenientes de la provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Brasil. Su localización es estratégica, no solo por su cercanía con el cruce hacia el municipio brasileño de Uruguayana, sino por encontrarse a ocho kilómetros de la Ruta Nacional Nº14, una vía de conexión con Misiones.



"Afortunadamente, el desabastecimiento ocurre en temporada baja, cuando existe una menor circulación de coches originarios de otros países o provincias argentinas. Sin embargo, hay muchos libreños que comenzaron a utilizar GNC en los últimos años. Estos son los más complicados", contaron.



Por su parte, la Dirección de Defensa Civil del Municipio aseguró a este medio que no esperan un gran impacto de la carestía del combustible. "Si bien hay muchos autos particulares que utilizan GNC, la mayoría se maneja con nafta o gasoil", comentaron.



Otra de las estaciones que alimenta el corredor este de la provincia es la estación Puma de Chajarí (Entre Ríos). Para este caso, las instalaciones ya habían cortado el suministro durante el martes.



La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA), junto con sus 16 federaciones y cámaras asociadas, instó al Gobierno nacional y a los actores del sector gasífero a tomar las medidas necesarias para garantizar la provisión. La Cámara de Expendedores de Gas Natural Comprimido no descartó que el inconveniente se extienda hasta el fin de semana.



Sobre el origen del problema, el Gobierno señaló que "un inconveniente técnico en dos plantas compresoras (en San Luis y Córdoba) operadas por la empresa Transportadora Gas del Norte (TGN), generó una reducción en el transporte de tres millones de metros cúbicos por día de gas natural en la ruta de entrega en zonas de Litoral y GBA.



El segundo motivo fue "un contratiempo administrativo con el banco con el que opera la empresa Petrobras, que impidió descargar el GNL, adquirido por ENARSA la semana pasada por un total de 44 millones de metros". Ayer, a la mañana, el cargamento "ya estaba siendo descargado" y esperaban poder solucionar el desabastecimento durante esta jornada.