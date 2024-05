Premios Gardel 2024: uno por uno, todos los ganadores

Miércoles, 29 de mayo de 2024



La ceremonia, que tuvo cita en el Movistar Arena, destacó el trabajo de músicos, productores, ingenieros de grabación y nuevos talentos. Además, el evento homenajeó a Charly García con numerosos shows



Este martes, se llevó a cabo la 26° edición de los Premios Gardel que destacó lo mejor de la música nacional del último año. La ceremonia, que se realizó desde el Movistar Arena, resaltó el trabajo de músicos, productores, ingenieros de grabación y nuevos talentos de la industria local. Entre los artistas más nominados figuraban: Milo J (15), Emilia Mernes (12), Maria Becerra y Bizarrap (10), Duki y Big One (8), Lali (7), Fito Páez y Luck Ra (4).



Con Trueno en el escenario, quien subió para entregar el Gardel dorado, Iván de Pineda agregó suspenso al momento. Así, el rapero nombró a la banda de pop. “Gracias de corazón, muchísimas gracias, queremos empezar a agradecer a la familia”, comenzó diciendo Sergi. A su lado, invadida por la emoción, Gattas agradeció a su hija y a todos los fans de toda su vida.



Uno por uno, los ganadores

La transmisión oficial comenzó con el saludo de Iván de Pineda, quien le dio la bienvenida al público: “Talento que vamos a disfrutar a lo largo de toda la noche. Los shows van a ser espectaculares”. Luego, le dio paso a sus compañeros. Fue entonces cuando Cristian Vanadia frenó al ver a Lali, quien saludó al público y desfiló ante la ovación de la gente.



Canción del año: Lali por Obsesión

Antes de subir al escenario, la cantante saludó a sus amigos, quienes le insistieron que fuera a buscar el nuevo con su Gardel recientemente ganado. “Me creo mil con la cartera Carlos Gardel. No me lo esperaba en lo absoluto. Lo quiero compartir con todos los pibes nominados. Aguante la cultura. Gracias al mejor fandom del mundo, lo tengo que decir. Es una locura, no dejan de sorprenderme”.



Nuevo artista: Milo J por 111

Al recibir su premio, el joven ajustó el micrófono y dijo: “Quedó altura Lali. De esta esta noche creo que es el único premio que me merezco. Hace dos años eme estaba cag.. de hambre y ahora estoy en los Gardel, eso es una revelación. A todos los productores que me acompañaron, todo el mundo, el 2023 fue loquísimo. Gracias a mi mamá por confiar en mí. No terminé el colegio pero gané un Gardel”.



Álbum artista pop: Lali por Lali

Entre aplausos, saludos de sus amigos, y tras un beso con su novio, Pedro Rosemblat, Lali subió al escenario. Antes de ponerse ante el micrófono, dio un pequeño insulto al aire al ver la reacción del público. “Este es especial, pero este me emociona particularmente. Hay muchísimo para decir de un disco, son años que nos llevó hacerlo. Gracias es lo único que resume lo maravilloso que fue para mí. Quiero agradecerle a toda la gente que me banca. Fueron tiempos movidos para mí, estoy conmovida por el nivel de amor que recibo. Quiero dedicar un momento a Pamela, Mercedes, Andrea, víctimas de lesbicidio en Barracas. No nos acostumbremos a escuchar estas historias, es la vida de nuestros amigos, de nuestros amores, de la gente que merece vivir en libertad justamente. Por último quiero dedicarle este premio a lo quien inspiró este premio, la comunidad LGTB. Me vine cag.. desde España para ver si me ganaba uno de estos. Solo quiero decir: ‘no están solos’”.



Álbum de rock alternativo: Usted Señalemelo por Tripolar

El trío subió al escenario mientras sonaba su álbum de fondo. Juan Mango Saieg tomó el micrófono y dijo: “Tripolar no sería nada sin el apoyo de nuestros fans y nuestra familia. Este premio representa a todas las personas que pelean día a día por sus sueños. “Tripolar es un disco muy importante para nosotros, feliz cumple Tripolar”, cerró Lucca Beguerie Petrich.



Álbum conceptual: Mercedes Sosa por Mercedes florecida



El equipo de trabajo celebró al escuchar el nombre de la artista. Sobre el escenario expresaron: “Esto es un disco de Mercedes, alrededor de Mercedes. Con muchos artistas que la quieren. Mi principal agradecimiento, el amor de ellos le dio sentido a este trabajo”.



Canción pop urbano: Bizarrap y Shakira por Bzrp music sessions, vol. 53

Al no estar presente, Bizarrap envió un mensaje que fue transmitido en la pantalla: “Qué onda la gente de los Gardel. Quiero mandar un saludo a la distancia, muchas gracias por este reconocimiento. Les mando un abrazo grande, me encantaría estar ahí, por trabajo tuve que estar afuera. Un abrazo, especialmente a los artistas que están ahí”.



Álbum grupo de folclore: Ahyre por Eco



Dos integrantes subieron a recibir el premio en nombre del grupo. “Esto va para todos los que trabajaron en el disco, para todos nuestros compañeros que están en Salta. Aguante la cultura, aguante la música de nuestra raíces. Gracias a nuestras familias”.



Canción de cuarteto: Luck Ra y BM por “La morocha”

En una especie de similitud con la consagración de Argentina en el Mundial, Luck Ra tomó el premio y simuló levantar una copa junto a su equipo. Así dijo: “Le quiero mandar un besazo a mi familia mis amigos a una persona que está acá. Le quiero mandar un beso muy grande a Maluma, que es la primera persona que se anima a llevar el cuarteto a donde lo queremos llevar”.



Videoclip largo: Miranda! por Hotel Miranda!

En una mezcla de euforia, Juliana Gattas expresó: “Muchas gracias, es increíble. Melanie (Melanie Anton Def), la gran creadora del año más divertido de videclips de nuestra carrera. La pasamos increíble”.