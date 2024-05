Niños, jóvenes y familias con discapacidad protestan contra la desrregulación

Miércoles, 29 de mayo de 2024

Niños, niñas y jóvenes con discapacidad, y sus familias, se congregaron esta mañana en la plaza 25 de Mayo para reclamar por los recortes presupuestarios que dejarían desprotegidas a las personas más vulnerables de la sociedad.



Familias de personas con discapacidad, que dependen hasta el momento de obras sociales nacionales y el programa Incluir Salud (prácticamente desmantelado por Nación actualmente), se reunieron esta mañana en plaza 25 de Mayo para manifestar su descontento con el recorte presupuestario que dejará a las personas más vulnerables de la sociedad a merced del mercado.



La manifestación se enmarca en una jornada de protestas a nivel nacional por un proyecto de decreto que se dio a conocer el 8 de mayo y que el Gobierno Nacional pretende pasar en los próximos días. El borrador del mismo circuló entre Diputados esta semana, provocando que más de 30 legisladores nacionales presentaran un proyecto en el Congreso solicitando al Gobierno que no avance con dicha normativa.



"Lo que más hace dudar sobre esto es que los funcionarios responsables de este proyecto han dicho que es un borrador. Hoy ese borrador tiene un número, un dictamen de Legal y Técnica y falta la firma del jefe de Gabinete o el Presidente de la Nación", dijo al respecto Pablo Adrián Molero, coordinador del Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad.



El mencionado decreto, según denuncian, buscaría eliminar el costo único para prestaciones, un triunfo de las organizaciones civiles para las personas con discapacidad que se logró a partir de 1997 con la Ley 24.901 y que facilita el acceso a la atención.





El texto en cuestión establece que cada financiador podría poner su valor, lo que provocaría, en principio, que 200 mil personas se vean afectadas para acceder a la cobertura.



El proyecto de resolución presentado en Diputados en contra del decreto de Milei que desregula las prestaciones por discapacidad

Más de 30 diputados nacionales presentaron un proyecto en el Congreso solicitando al Gobierno que no avance con un borrador de decreto para desregular prestaciones en favor de las personas con discapacidad. El documento fue elaborado por Eduardo Valdés, de Unión por la Patria, y acompañado por otros funcionarios, entre los que figuran Miguel Ángel Pichetto y Ricardo López Murphy, de Hacemos Coalición Federal.



Se trata de un borrador que circuló a través de las redes sociales y que ya fue rubricado por el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Orlando Spagnuolo.



"De concretarse la desregulación de los aranceles, las personas con discapacidad quedarán en un estado de vulnerabilidad absoluta. En efecto, en el caso de que entre en vigencia este proyecto de decreto, será más difícil el acceso a la salud de las personas con discapacidad, por cuanto, muchos prestadores perderán interés en ofrecer sus servicios ante una insuficiente remuneración de su trabajo profesional. Esto es así, por cuanto al no haber aranceles prestablecidos y actualizados por la autoridad regulatoria, las Obras Sociales y las demás prestadoras de salud, pueden fijar arbitrariamente dichos aranceles en desmedro del justo reconocimiento por el servicio brindado", señala el documento presentado.



Y agrega "que por mandato de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, vigente en nuestro país en virtud de la Ley 26.378 y con jerarquía constitucional en virtud de la ley 27.044, es obligación del Estado promover el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad".



A su vez, el proyecto recalca que el pasado 7 de febrero, durante una Jornada Nacional de Discapacidad en Emergencia, llevada adelante por el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, se abordó la problemática que afronta el sector en la actualidad. "Se planteó allí la grave situación que atraviesan las PCD, como también todos aquellos prestadores que brindan los servicios de salud, de educación, de rehabilitación, recreación y de transporte. En ese marco, se envió un petitorio al titular del Poder Ejecutivo Nacional", remarca el texto firmado por los diputados.



Y en este sentido, explica: "En consecuencia, en el caso de que el Poder Ejecutivo avance con esta medida se profundizará la situación de emergencia ya denunciada en febrero por el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad".



Por su parte, el diputado Valdés manifestó: "La ley 24901 fue sancionada en 1997. Hoy el nomenclador vigente hace que todas las prestadoras tienen la obligación de cubrir las prestaciones en el mismo valor. Esto hace que todos puedan acceder a una prestación de calidad. Permite a las personas con discapacidad tener salud y educación para poder autovalerse, que es la clave para que puedan tener una vida mejor, quienes muchas veces no tienen familiares ni recursos económicos. Este decreto significaría un enorme paso atrás".



Y agregó: "De avanzar, estarían posibilitando que haya personas con discapacidad de primera clase, quienes tienen la capacidad económica de pagar una prepaga, y luego personas con discapacidad de segunda o de tercera clase, de acuerdo a la amplitud de la cobertura que tenga, si es que tiene". Luego, señaló: "Una decisión así deja desprotegido a un universo de 15 millones de personas de nuestro país. Esto debe ser una causa de todo el arco político, más allá de las pertenencias partidarias, para que sea una cuestión de Estado".



Además de Pichetto y López Murphy, quienes acompañaron la iniciativa fueron: Martín Soria, Tanya Bertoldi, Roxana Monzón, Ernesto Daniel Gollan, Ricardo Herrera, María Eugenia Alianiello, Juan Manuel Pedrini, Lorena Pokoik, Eduardo Toniolli, Julio Pereyra, Ramiro Gutiérrez, Nancy Sand, Jorge Romero, Ariel Rauschemberger, Jorge Araujo Hernández, Hilda Aguirre, Blanca Osuna, Liliana Paponet, Sabrina Selva, Pablo Yedlin, Pablo Todero, Roberto Mirabella, Micaela Moran, Gabriela Pedrali, Aldo Leiva, Natalia Zabala Chacur, María Gisela Marziotta y Mario Manrique.