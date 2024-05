CORRIENTES CAPITAL

Flinta afirmó que el candidato a Gobernador será de la UCR Miércoles, 29 de mayo de 2024 El senador provincial, Sergio Flinta, dirigente de la Unión Cívica Radical de Corrientes aseveró que tienen un gran elector y por lo tanto, el candidato de la UCR será el próximo Gobernador. Aseguró que "el candidato no va a surgir del berrinche". El dirigente habló al respecto de la decisión de la Convención de llamar a elecciones internas en la Unión Cívica Radical para el 27 de octubre. “Queremos que Gustavo (Valdés) sea presidente del partido”, dijo, ratificando su apoyo al Gobernador.



En cuanto a lo que pueda suceder en 2025, un tema que comenzó a discutirse a raíz de lo sucedido en la Convención y la diferenciación de sectores en la UCR, Flinta afirmó que “el que discuta candidaturas a Gobernador hoy será declarado persona no grata”, ya que “no es momento” de hablar de este tema y “Gustavo tiene que seguir gobernando”.



Aseveró, sin embargo, que “nuestro candidato será Gobernador porque tenemos un gran elector”, afirmó, recalcando que quien sea cabeza de la alianza será del radicalismo. En cuanto al nombre “Vamos Corrientes”, que adelantó el gobernador, Flinta dijo que “hay que hacer renovaciones, pero manteniendo lo que anda bien y mejorando lo que anda mal”.



“El próximo candidato a gobernador no tiene que surgir del berrinche”, manifestó Flinta, aludiendo al consenso que se buscará el partido y la alianza para la definición de candidatos.



El senador Flinta opinó sobre los cambios en el Gabinete de Javier Milei, exponiendo que “sin ser parte ni adherente, creo que es una medida acertada” la llegada de Guillermo Francos a la Jefatura de Ministros. Asimismo, apuntó que “es un reconocimiento explícito de Milei y de su fracaso en su atropellada para resolver problemas porque Francos es un hombre político, que conformó una relación muy importante con los gobernadores”.



Finalmente, el legislador provincial expresó su postura sobre la denominada “Ley Bases” que el Senado nacional deberá tratar. “Estamos convencidos de que hay que proveer al gobierno nacional las herramientas que necesita para generar cambios”, dijo, ratificando el apoyo de los legisladores radicales. Recalcó que “se perdieron seis meses por responsabilidad exclusiva de Milei”, en cuanto al carácter del Presidente y reiteró que “la presencia de Francos evidencia el fracaso”.