"Valdés está haciendo un trabajo fabuloso y por eso sera Presidente de la UCR" Martes, 28 de mayo de 2024 Así declaró el legislador, Henry Fick. Aseguró que Gustavo Valdés es "un conductor que es importante y si bien los votos no son transferibles hay que salir a estar junto a la gente como siempre".

Henry Fick dijo que "en la convención el 95 por ciento voto por una prórroga de los mandatos para llevar adelante el cronograma electoral. Los mandatos vencían el 30 de abril y como hay un cronograma entendíamos que fue extemporáneo porque no se llamó a elecciones en tiempo y forma. Se hicieron planteos, la Justicia nos dio la razón y se avanza de cara a lo que será elegir autoridades en octubre".



"En todos los partidos políticos hay internas, hay diferencias y tenemos que acercar las partes. Cuando comenzamos a conversar uno trata de tener más coincidencias, no todos pensamos iguales, no todos tenemos las mismas miradas o formas pero muchas veces con diálogos se llegan a consensos más cuando es un partido político”, definió.



Las frases que fue dejando Fick:



-"Lo importante es tener las puertas abiertas al dialogo".



-"La juventud no solo ahora es uno de los brazos más importantes de la UCR".



Ricardo Colombi quiere dialogar



-"Hoy se puede ver que hay una interna, pero muchas diferencias se liman con reuniones", aseguró.



-"No llamó la atención el planteo ante la Justicia, estamos muy tranquilos entendemos que se cumplió con lo que rige la Carta orgánica".





"Estamos con el cargado de fichas de afiliación, habían casi 2 mil más en el Juzgado, mandamos 3 mil. Se hace ahora de manera virtual y eso también lleva su tiempo", detalló.





"Sabemos que el año que viene es importante y hay que mirar a futuro. Sabemos que nuestro gobernador Gustavo Valdés es un As de espadas, Gustavo está haciendo un trabajo fabuloso en toda la provincia así que va a ser el presidente de la UCR después de las internas. Es un conductor que es importante y si bien los votos no son transferibles hay que salir a estar junto a la gente como siempre ", aseguró.