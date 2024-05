Corrientes ofrece al mundo una ganadería de calidad superior

Martes, 28 de mayo de 2024

El Vicegobernador de Corrientes, doctor Pedro Braillard Poccard presidió la inauguración de la 21° Exposición Nacional de Braford, en el predio de la Sociedad Rural de Corrientes.







El Vicegobernador de Corrientes, doctor Pedro Braillard Poccard presidió la inauguración de la 21° Exposición Nacional de Braford, en el predio de la Sociedad Rural de Corrientes. En la oportunidad destacó "es un honor para mí una vez más estar en un acto de esta envergadura. Quiero solamente mencionar dos cuestiones que me parecen importantes. Me acuerdo cuando en 1998 la Sociedad Rural de Corrientes vuelve, inaugura este predio con la muestra después de más de 30 años que no se realizaba. Contamos en aquel momento con la visita y el apoyo del amigo Enrique Croto que era presidente de la Sociedad Rural Argentina y este lugar no ha dejado de crecer, no ha dejado de progresar al punto de que nos ha convertido en un lugar de referencia en la ganadería argentina y eso se debe fundamentalmente a la vitalidad, a la fuerza, al vigor del productor correntino, a todos aquellos que confían en su provincia e invierten y al acompañamiento también que ha tratado siempre de hacer el gobierno de la provincia porque entendemos que nuestra obligación gubernamental pasa por ser aliados del sector productivo en todas sus expresiones y es cierto lo que mencionaba el presidente de la Rural de Corrientes creo que la estancia más antigua registrada en la Argentina es Rincón de Luna, fin del siglo XVII, es decir que esta es una actividad de gran arraigo nuestra provincia".



A la vez resaltó "ustedes han logrado que hoy tengamos para ofrecer al mundo una ganadería de calidad superior y eso realmente tiene un valor enorme, el gobierno lo que ha hecho reitero es simplemente tratar de acompañar y apoyar en todo lo que puede porque entendemos que el esquema de alianza entre sector público y sector privado es fundamental para el crecimiento y el desarrollo de nuestra provincia, así que quiero transmitirles el saludo del gobernador quien se encuentra fuera del país en búsqueda de inversiones para obras que son fundamentales para nuestro desarrollo y finalmente ratificar el compromiso del gobierno de Corrientes con todas las actividades de crecimiento y de desarrollo que sigan ustedes realizando, encontrarán siempre en este gobierno un aliado, un apoyo y más que nada una actitud de amigos".



Por su parte, Francisco Velar, presidente de la Sociedad Rural de Corrientes sostuvo "como correntino, como productor, es un orgullo enorme, una satisfacción de la mano de las asociaciones de criadores, Brahaman, Braford, Brangus, la presencia de más de mil animales de alta genética nos ayuden a transformar a Corrientes en algo indiscutible. Somos la capital nacional de la ganadería".



Velar destacó el apoyo "invalorable del gobierno de la provincia de Corrientes a través de las políticas productivas y de apoyo al campo del gobernador Valdés y, por supuesto, la Rural de Corrientes poniendo su equipo humano, su conocimiento y sus ganas de progresar al servicio de los productores".



En un análisis de la situación en el país, indicó que es "año complejo, no podemos decir lo contrario, el país está pasando por una situación difícil, todos sabemos el daño que han hecho las malas políticas de los gobiernos anteriores, pero a pesar de esa dificultad vemos una luz de esperanza en este nuevo camino y herramientas que nos propone el gobierno que asumió en diciembre de que, a pesar de las dificultades, se pueda empezar a revertir y ver una luz de esperanza en el horizonte".



Por otra parte, el presidente de la Sociedad Rural de Corrientes dijo que "las expectativas son extraordinarias, las cabañas, recordemos que hay más de 60 cabañas de 12 provincias argentinas que están en Corrientes, visitantes de Paraguay, de Uruguay, de Brasil, de Bolivia, jurado de Estados Unidos y la verdad que todos están asombrados con Corrientes, con la rural y destacando la genética de punta que se fabrica en Corrientes, así que creemos que esto vino para quedarse".



Presencias

Estuvieron presentes en la inaguración: el secretario de Planeamiento y Gestión para el Desarrollo Productivo y de la Bioeconomía, Juan Paso; el ministro de Producción de la Provincia de Corrientes, Claudio Anselmo; el subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal en la Secretaría de Economía de la Nación, Sergio Iraeta; el ministro de Seguridad de la Provincia de Corrientes, Buenaventura Duarte. También los senadores provinciales, Martín Barrionuevo, Lucrecia Lértora, Diógenes González y Sergio Flinta.



La presidenta del Banco de Corrientes, Laura Sprovieri; el intendente de Riachuelo, Martín Jetter; el intendente de la Ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano; la señora Delegada Argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay, Ingrid Jetter; el presidente de la Sociedad Rural de Corrientes, Francisco Velar; el presidente de la Asociación Braford Argentina, Juan Manuel Alberro; el presidente de la Sociedad Argentina de Brangus, Mauricio Groppo; el presidente de la Asociación de Creadores Braman de Argentina, Esteban Binaghi; el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, el presidente de Confederaciones Rurales Argentina, Carlos Castagnani, el presidente de la Asociación Argentina de Angus, Alfonso Bustillo entre otras autoridades provinciales, ganaderas y sponsors del evento.