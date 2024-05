Osella sobre la interna en la UCR: "Voy a apoyar a Gustavo Valdés"

El senador provincial de la Unión Cívica de Radical dialogó con el programa "Sin Freno" sobre la situación actual del partido en Corrientes. "El radicalismo va a arreglar sus diferencias como lo hizo históricamente", manifestó.

Aseveró que Ricardo Colombi está enojado porque "tomó decisiones equivocadas. Voy a apoyar a Gustavo Valdés para que sea presidente del radicalismo en Corrientes. Porque entre otras cosas, nosotros le dijimos a la sociedad que íbamos a trabajar junto al gobernador", sentenció Osella.



"Colombi en este momento está equivocado, tiene una opinión que respeto pero no coincido. Hablé con el pero no después de la Convención. Tenemos que encontrarle la vuelta a esto. Pienso que en este momento el está equivocado, pero es mí opinión. Pasaron 20 años desde la llegada de Ricardo al poder y uno tiene que tomar decisiones", expresó el referente radical goyano.



"Yo di un paso al costado cuando era Intendente de Goya porque entendí que tenía que asumir gente joven. En la política el que se enoja pierde y Ricardo está enojado pero hay tiempo para abuenarse", soslayó.



"Uno no puede apoyar siempre a una misma persona. Lo importante es retomar el diálogo que hoy está cortado. En la Convención Ricardo claramente perdió, la estructura del partido mostró su apoyo al gobernador Gustavo Valdés. Colombi adelantó los tiempos porque tomó decisiones que no tenía que tomar", aseveró.



Convención sin Ricardo Colombi y medida judicial



La Unión Cívica Radical (UCR) de Corrientes llevó adelante a fines de abril su convención en el Club San Martín, con la ausencia del presidente del partido, Ricardo Colombi. En el acto se ratificó las fechas de las elecciones internas el próximo 27 de octubre.



Colombi pidió a la Justicia Federal que declare la nulidad de lo resuelto por la Convención el 29 de abril. Sostuvo que se tomó atribuciones que la corresponden al Comité Central y alertó que 12 convencionales presentes no eran afiliados radicales cuando fueren electos en 2022.



El 22 de mayo el Juez Federal con competencia electoral en Corrientes, Juan Carlos Vallejos, concedió el recurso de apelación al ex gobernador de Corrientes por la medida cautelar sobre la Convención. La misma fue elevada a la Cámara Nacional Electoral.