Flinta: "nadie puede ir por fuera ni romper la UCR" Jueves, 23 de mayo de 2024 El senador provincial por la UCR Sergio Flinta señaló que "no puede haber quiebre porque ya está la fecha. Si hay dos listas, votarán los afiliados del padrón y si hay una sola, no habrá internas".

Flinta expresó respecto al proceso de elecciones internas que el 27 de octubre deberá afrontar el partido gobernante. "El cronograma electoral garantiza la vida institucional", indicó el legislador.



De la fecha fijada para las internas de la UCR, Flinta, expresó: "Quedó como fecha fijada para el 27 de octubre para elegir nuestras autoridades, yo ya tuve mi etapa dentro del comité, la cumplí con creces y ahora estoy acompañando para generar todo lo que tiene que generar la política".



El legislador provincial afirmó que "no es un momento complicado (para la UCR), una complicación sería no tener fecha de internas, el hecho de que la convención (del partido) ratificó todo el cronograma electoral interno es significativo. El camino está despejado para que se normalicen las autoridades".



En tanto, analizó: "Es complicado que estén todos (los afiliados) absolutamente de acuerdo con todo, por eso el cronograma electoral garantiza la vida institucional".



"Nadie puede ir por fuera ni puede romper (la UCR) porque la fecha ya está, o se presentan con otra lista o hay una sola lista o quedas afuera. Pero no hay que mezclar la cuestión partidaria con lo electoral, que es para el año que viene", aclaró el legislador.