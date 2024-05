Habilitan la apelación caso UCR presentada por Colombi

Jueves, 23 de mayo de 2024

La Justicia de Corrientes habilitó este miércoles la apelación presentada por el abogado del ExGobernador de Corrientes. El principal reclamo de Ricardo Colombi, es la decisión última tomada en la convención de la Unión Cívica Radical en Corrientes.



Este miércoles se confirmó la habilitación del último recurso de apelación presentada por el abogado de Ricardo Colombi en el marco del conflicto entre el exgobernador y la convención a cargo del partido político.



Sobre esto habló Armando Aquino Britos, abogado de Ricardo Colombi. “Planteó una impugnación a la resolución de la convención, señalando que la misma estaba signada por la nulidad por varias razones. Lo cierto es que también pidió una medida cautelar. Que si los mandatos se prorrogaron, tendrían que haberse prorrogado también al comité provincial y al resto de los comités de los diferentes departamentos. El juez no nos habilitó esta situación, al tiempo que otro pedido de Colombi fue que el presidente y el tesorero del comité central debieron haber pedido teniendo el manejo de la cuenta corriente del partido, además de otros documentos. Esto, que no fue contemplado por el juez, fue lo que motivó la apelación. Nosotros creemos que esto afecta al orden público, por las características de las leyes que regulan el funcionamiento de los partidos políticos”, comenzó diciendo Aquino Britos.



Y agregó: “El juez debió adoptar la medida cautelar para mantener la igualdad de las partes en el proceso. Esto se va a la Cámara Nacional Electoral, en Buenos Aires, para que pase a otra instancia. Su jurisprudencia es obligatoria”.



Por otro lado, y con respecto a lo que motivó este recurso de apelación, dijo: “Lo que está en juego es la decisión que adoptó la convención. Colombi señala que estuvo integrada por personas que no tenían los requisitos para ser convencionales, que la prórroga de mandato debió ser para todos, y no solo para la convención. Colombi piensa que éstas son decisiones que lo corren de su cargo, viéndose obligado a intervenir”.



En referencia al futuro en el corto plazo del partido político, mencionó: “Lo que Colombi señala es que esta decisión de la convención como decisión de fondo, calificándola como nula. En principio, se presume la legitimidad de las decisiones del partido. Mientras no se habilite la intervención de la Justicia, la actividad del partido político se cuida. Y eso debe ser así, pero esto no quita que Colombi no pueda plantear que esto sea nulo o ilegal, además de que afecta a sus derechos políticos y personales”.



Por último, concluyó diciendo: “Esto es un planteo del marco jurídico. Sería bueno que el diálogo se mantenga y si hay una solución que implique que no sea la Justicia la que defina esta situación, mucho mejor”.