Docentes universitarios vuelven al paro por falta de fondo Martes, 21 de mayo de 2024 El Frente Sindical de Universidades Nacionales advirtió que “el Gobierno no ha resuelto ninguno de los temas del conflicto” a pesar del acuerdo alcanzado con la UBA y las nuevas partidas para otras casas de estudio. Preparan protestas para el 22 y 23

Tras el acuerdo alcanzado por el Gobierno y la Universidad de Buenos Aires (UBA) que implica un alza del 300% del presupuesto, las 60 universidades públicas nacionales agrupadas en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclamaron porque que fueron alcanzados por el arreglo. Ante eso, el Ministerio de Capital Humano anunció que reforzarán los fondos para esas instituciones y que el financiamiento está “garantizado”.



Poco antes del comunicado de la cartera que conduce Sandra Pettovelllo, el Frente Sindical de Universidades Nacionales convocó a un nuevo paro nacional del personal docente y no docente para este jueves 23 de mayo, a un mes de la masiva marcha universitaria. El miércoles 22, en tanto, iniciará la jornada de protesta por 24 horas de “visibilización del conflicto”.



“El Gobierno no ha resuelto ninguno de los temas del conflicto universitario”, afirmaron. Además, decidieron marchar al Congreso en rechazo a la Ley Bases cuando se trate en el Senado.



Sobre el acuerdo de la UBA, Yamile Socolovsky, secretaria de Relaciones Internacionales de la Mesa Ejecutiva de la Conadu indicó a TN “no resuelve el problema actual” y calificó como problemático que la Universidad de Buenos Aires “encarara una negociación y un acuerdo particular”. “El conflicto sigue abierto”, afirmó y agregó que la “situación salarial de los docentes y no docentes” sigue sin resolverse.



En ese sentido, Scolovsky detalló cómo será la jornada de protestas de 48 horas en todo el país convocada por el Frente Sindical para este 22 y 23 de mayo. Se llevarán adelante distintos tipos de acciones como “marchas de antorchas, abrazos simbólicos y clases públicas”. “El plan de lucha se va a profundizar si no tenemos respuesta a nuestro reclamo”, remarcó.



Uno de los reclamos del Frente Sindical de Universidades Nacionales es la pérdida adquisitiva de los salarios docentes universitarios que cada mes se “agudiza”. La secretaria de Relaciones Internacionales de la Mesa Ejecutiva de Conadu dijo que “no hubo ningún tipo de negociación paritaria” y que solo fue “un anuncio unilateral del Gobierno de producir incrementos insuficientes”.



Y remarcó que el Frente Sindical acercó una propuesta salarial para “recuperar la perdida salarial y garantizar que ningún docente cobre por debajo de la línea de pobreza”. “El plan de lucha se va a profundizar si no tenemos respuesta a nuestro reclamo”, enfatizó Socolovsky. El secretario de Educación, Carlos Torrendel, por su parte, había indicado que “la política es continuar con eso e ir ampliándolo para mejorar paulatinamente la situación salarial”, sin detallar plazos o montos de futuros aumentos.



En esa línea, Clara Chevalier, secretaria general de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) subrayó que “hay docentes que tienen su salario congelado desde noviembre” y la pérdida adquisitiva supera el 50%. “El Gobierno tiene un ensañamiento con la universidad, quienes trabajamos en las universidades perdimos más salario que el promedio de los estatales”, señaló.



Presupuesto universitario: el acuerdo con la UBA y la explicación del Gobierno

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires suspendió la emergencia presupuestaria que había declarado el 10 de abril, luego de que el Gobierno aprobara una actualización presupuestaria del 270% para los gastos de funcionamiento y 300% para los hospitales universitarios y las funciones vinculadas al área asistencial. Fue oficializada en



En dos resoluciones emitidas por la Secretaría de Educación y firmadas por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, el Ministerio de Capital Humano otorgó refuerzos por $26.016 millones para gastos de funcionamiento y de $35.436 millones para “sostener los niveles de atención de la salud” de la UBA.



Por eso, las universidades públicas de todo el país pidieron:



Aumento de los salarios, docentes y no docentes, acorde a la inflación.

Actualización de las becas para estudiantes.

Restablecimiento de los programas de obras.

Financiamiento para investigación y extensión.

La FUA también pidió que el Congreso de la nación apruebe “de manera urgente” el proyecto de ley de Actualización Presupuestaria y “acabar con la arbitrariedad”.