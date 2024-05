Valdés advirtió que "la UCR Corrientes puede tener un quiebre" Martes, 21 de mayo de 2024 "Resulta que quien llamó a elecciones ahora no quiere ir a las urnas", subrayó el doctor Gustavo Valdés, al referirse al proceso interno de la UCR - Corrientes. Respecto a su relación con Colombi dijo: "No hablo con Ricardo desde hace tiempo". El Gobernador de Corrientes, quien es del partido radical, manifestó que en la interna provincial, convocarán a los afiliados en todos los comités para una próxima elección. "Voy a ser candidato a Presidente de la UCR. La idea es convocar a los afiliados", afirmó.



Respecto al conflicto desatado con el actual presidente de la UCR, Ricardo Colombi, expresó: "No hablo con Colombi desde hace tiempo. La última vez fue cuando me dijo que yo iba a ser el próximo Presidente del radicalismo", recordó.