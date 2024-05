Vallejos sobre Colombi: "Se tomaron decisiones de las generadas por él"

El Diputado nacional y apoderado de la UCR, Alfredo Vallejos, analizó la situación del partido tras la presentación judicial del exgobernador Colombi.

"Acá ni siquiera hay una puja hoy entre el Comité Central y la Convención. Lo que se trata es la presentación que ha hecho un dirigente de nuestro partido, que había sido hasta hace días atrás presidente del Comité Central, impugnando de alguna manera decisiones que tomó el máximo órgano partidario a partir de una situación generada por él mismo", aseguró el legislador nacional.



"Yo no veo un quiebre, y si uno analiza cómo se han dado las votaciones y cuál ha sido el ámbito en el que se ha desarrollado la Convención. Entiendo que en la cuestión legal puede llegar a haber algunas dudas, porque algunos por ahí pueden hacer una interpretación a partir del desconocimiento de la carta orgánica y de la legislación aplicable, pero donde está más claro el tema,en la cuestión política, no hay una cuestión que se haya planteado entre dos órganos partidarios, y el órgano partidario máximo del radicalismo en la provincia ha sido contundente respecto a las decisiones que tomó, inmediatamente se ha comunicado a la justicia electoral, la justicia electoral ha tomado razón, ha convalidado la fecha de elecciones, y la continuidad del mandato de los convencionales provinciales y de la junta electoral, que es lo más importante", explicó.



"Acá la Convención solamente ha ratificado a los miembros de la junta electoral que habían sido elegidos en el 2022, no ha nombrado una nueva junta electoral ni nada por el estilo", remarcó.



"Haciendo un análisis fáctico de la situación que se ha planteado y análisis jurídico de la normativa aplicable, nosotros entendemos que la situación está absolutamente clara. Está mucho más clara desde el punto de vista político"



"Cuando uno observa que en la convención radical, con más de 130 convencionales de distintos municipios y rincones de la provincia estuvieron presentes y tomaron las decisiones que se debían tomar por una mayoría realmente aplastante, a mí me parece que donde está más clara todavía la cuestión es desde el punto de vista político".



"Hay un órgano constituido actuando conforme a lo que establece la Constitución en la Carta Orgánica, que ha tomado las decisiones que debe tomar y que tiene, insisto, su origen en esta situación, en una decisión que ha tomado otro órgano del partido que hoy ya no tiene mandato, esto también hay que decirlo".



"Lo primero que hay que explicar es por qué se llamó de manera tardía a elecciones internas y exponiendo el radicalismo en la provincia. Yo supongo que esta cuestión también va a ser meditada por parte de las autoridades nacionales", retrucó Vallejos.