El poder transformador de las mujeres se hace visible en El Sombrero

Lunes, 20 de mayo de 2024

Con una notable convocatoria, se llevó a cabo el segundo encuentro de mujeres en la localidad de El Sombrero, denominado "Kuña Ikatúva" (Mujeres que pueden, en guaraní), liderado por la destacada referente Araceli Aponte.



Este evento, que da continuidad al trabajo iniciado en el primer encuentro, se ha convertido en un espacio crucial para impulsar el desarrollo y la participación activa de las mujeres en la comunidad.



Araceli Aponte, reconocida por su labor en el movimiento "Chamame Kuña", declarado de interés por la Fundación Internacional de Derechos Humanos, ha logrado congregar a mujeres de diversas edades y sectores en torno a objetivos comunes. El encuentro de este sábado fue un claro ejemplo de la fuerza y el compromiso de las mujeres de El Sombrero por mejorar su calidad de vida y la de toda la comunidad.



Durante la jornada, se elaboró una lista de puntos clave a trabajar y gestionar ante instituciones públicas y privadas. Estos puntos abarcan desde la creación de más espacios y actividades para mujeres, hasta la mejora de la dinámica del pueblo y la calidad de vida de sus habitantes. "Kuña Ikatúva" ya está poniendo en marcha diversas iniciativas, como un próximo taller de carnaval, actividades deportivas y recreativas como clases de fútbol, vóley, danzas y música.



Además, se está organizando una gran feria gastronómica y cultural, donde se exhibirán productos regionales y se implementará una modalidad de "trueque" para fomentar el intercambio entre vecinos. "La idea es que, además de artesanos y emprendedores gastronómicos, también participen de la feria los vecinos del pueblo, pudiendo comprar y vender productos que tal vez no utilicen y le sirvan a otras personas", explicó Araceli Aponte.



Testimonios de participantes: Silvina, vecina de El Sombrero, expresó su entusiasmo por el encuentro: "Es increíble ver cómo las mujeres nos estamos uniendo para hacer cosas por nuestro pueblo. Este encuentro nos da la oportunidad de compartir nuestras ideas y trabajar juntas para lograr un futuro mejor para todos". Moni, otra participante, destacó la importancia de la feria de trueque: "Es una idea genial para fomentar el intercambio y la solidaridad entre vecinos. Además, nos permite darle una segunda vida a objetos que ya no usamos y que pueden ser útiles para otros".



La iniciativa de Araceli Aponte y las mujeres de El Sombrero se destaca por su capacidad de generar un impacto real en la comunidad, sirviendo de ejemplo para otras localidades. A pesar de ser una población pequeña, El Sombrero demuestra que el trabajo conjunto y la participación activa de las mujeres pueden transformar la realidad y construir un futuro más equitativo y próspero para todos.



Este segundo encuentro no solo consolida el liderazgo de Araceli Aponte en la lucha por los derechos de las mujeres, sino que también fortalece la voz de todas las mujeres de El Sombrero, quienes demuestran que su participación activa es fundamental para el desarrollo de su comunidad.