Los alimentos aumentaron el 46,1% en lo que va del año Viernes, 17 de mayo de 2024 En el primer cuatrimestre del año, los productos básicos y bebidas no alcohólicas que más remarca denotaron fueron: leche, derivados y huevos 82%; agua mineral, gaseosas y jugos 73%; frutas 62%; café, té, yerba y cacao 56%; verduras 55%, pan 50%.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó el miércoles último el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril. El reporte reflejó que en el Nordeste (Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones) el mes pasado el encarecimiento del costo de vida fue del 6,3%. En lo que va del año llegó al 55,4% y en el cotejo interanual el indicador trepó al 278, 9%.



De ese estudio estadístico, se puede afirmar que en esta región los alimentos y las bebidas no alcohólicas tuvieron un incremento del 4,9% el mes pasado, un 46,1% en el primer cuatrimestre y acumula una inflación del 270,7% en los últimos 12 meses.



En abril, los alimentos promediaron un alza del 5,1%. Dentro de esa subdivisión, pan y cereales marcó un encarecimiento del 2,9%; carnes 3,1%; leche, derivados y huevos 9,5%; aceite, grasa y manteca 1,2%; frutas 1,7%; verduras 14,7%; azúcar, dulces, chocolates y golosinas 1,8%.



De igual modo, las bebidas no alcohólicas promediaron una inflación del 3,1%: Café, té, yerba y cacao 4,3%; Aguas minerales, bebidas gaseosas y jugos 2,6%.



El desagregado del IPC refleja que en los primeros cuatro meses del año, los alimentos registraron una inflación de 43,9%. El pan tuvo un alza del 50,9%; la carne 26,8%; leche y productos lácteos 82,2%; aceite 42,5%; frutas 62,5%; verduras 55,6% y azúcar 23,6 %.



Las bebidas no alcohólicas se encarecieron del 61,4%: Café, té, yerba y cacao 56,8%; Aguas minerales, bebidas gaseosas y jugos 73,3%.



En tanto que en los últimos 12 meses, las mercaderías básicas tuvieron un alza del %263,1. El pan trepó un 317.1%, la carne 236.6%, leche y productos lácteos 293.6%, aceite 216%, frutas 238.9%, verduras 260.3% y azúcar 248%. Las bebidas no alcohólicas 353.4%, café, té, yerba y cacao 329.4%, aguas minerales, bebidas gaseosas y jugos 363.9%.



Es muy difícil no ser pobre

Hay que recordar que según el INDEC, en el cuarto mes del año las familias (integradas por dos adultos y dos menores en edad escolar) que no pagan alquiler necesitaron $828.158 para no ser pobres.



La canasta básica total (CBT) subió 7,1% el mes pasado y el alza se ubicó por debajo de la inflación, que estuvo en el 8,8% mensual. Además, la canasta alimentaria (CBA) creció 4,2% y por ello, las familias tipo necesitaron $373.044 para no ser indigente. La canasta básica alimentaria y la total acumulan en el año incrementos del 55% y 67%, respectivamente, y variaciones interanuales del 296,2% y 307,2%.