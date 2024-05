Una medida judicial pone freno de forma inmediata a las importaciones de yerba mate

Viernes, 17 de mayo de 2024

Lo dispuso el Juzgado Civil y Comercial 7 de Posadas y se elevaron notificaciones a varios organismos nacionales.







Una medida judicial prohíbe en forma inmediata las importaciones de yerba mate canchada. Representa además un freno al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 70/23) del gobierno nacional. Se argumenta la competencia desleal que venían sufriendo los productores, pero también porque que no están asegurados la calidad del producto proveniente desde el exterior.



"El principal problema que hoy nos aqueja es la importación de yerba canchada que viene de Brasil y Paraguay. Esa materia prima importada tira para abajo nuestro precio y produce una gran sobre oferta. Hoy sobra yerba y falta precio", habían indicado pequeños productores yerbateros de las zonas productoras como Misiones y Corrientes en la reunión informativa en el Congreso de la Nación. Puntualmente fueron planteadas en las comisiones de Agricultura y Ganadería, y de Economía y Desarrollo Regional de la Cámara de Diputados de la Nación el martes 14 de mayo.



Este jueves 16, se conoció que el Juzgado Civil y Comercial número 7 de la ciudad de Posadas, emitió una resolución en el expediente 62459/2024. Se trata del planteo realizado por la Asociación Unión de Agricultores de Misiones que había promovido una acción de Amparo en contra del DNU 70/23, el cual dispuso la suspensión de las funciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) y la posibilidad de importar yerba mate de países limítrofes. En el amparo, que dio lugar la Justicia, se había planteado cuestiones sanitarias y de calidad del producto, al afirmar que "en otros países no están asegurados los extremos de control de calidad y consecuentemente la apuesta de los productores a trabajar el suelo argentino se ve burlada con la entrada de materia prima de otros países, configurándose una competencia desleal".



Por lo tanto, por medio del fallo se dispuso hacer lugar a la medida cautelar innovativa, suspendiendo los efectos de los artículos 164 a 168 del DNU.



A partir de esta resolución y por el momento, "quedan prohibidas las importaciones de yerba mate canchada".



Notificaciones



La medida es de cumplimiento inmediato, razón por la cual se conoció que se están desplegando las notificaciones pertinentes al Estado Nacional y a los diferentes organismos como la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), la Dirección General de Aduanas (DGA), la Secretaría de Industria y Comercio, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y todo otro organismo interviniente en la importación de la yerba mate.





Elevada importación



"Los galpones están llenos de yerba importada" había dicho uno de los productores ante los Diputados nacionales. El que la avalancha de ingreso queda reflejada en las estadísticas oficiales. En el primer trimestre, ingresaron desde Brasil y Paraguay casi 4 millones de kilos de yerba mate. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec) había registrado que solo en marzo ingresaron más de 1,8 millones de kilos de Brasil y Paraguay, lo que lleva a totalizar en el primer trimestre 3.844.306 de kilos sin envasar.



Gestiones del Gobernador



Ante tal escenario, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, había planteado la preocupación del sector yerbatero al Ministerio de Economía dirigido por Luis Caputo, respecto de la desregulación del valor de mercado establecida por el DNU 70/23. "Le manifesté a las autoridades competentes de Nación la profunda preocupación por la agobiante actualidad del sector yerbatero tras la desregulación de este mercado, que es transversal para nuestra economía. En Misiones 13.500 familias yerbateras se han visto afectadas por la liberación del precio de su materia prima. Su destino hoy quedó sujeto a la posición desigual frente al dominio de los principales molinos. Es nuestro deber como Gobierno defender al corazón productivo de Misiones. Tocaremos todas las puertas necesarias para revertir esta angustiante situación que atraviesan nuestros pequeños y medianos productores y cooperativas" escribió entonces en su cuenta social X, además de añadir el escrito elevado al ministro Caputo.



Añadió en el escrito elevado al funcionario nacional: "Uno de los principales motivos que mantiene en vilo al sector es la importación de materia prima proveniente de nuestros países vecinos (Brasil y Paraguay), ya que sus estándares de producción difieren de los establecidos por nuestro país y, por ende, el producto final obtenido no responde en la calidad esperada. Esto se debe principalmente a la presencia de metales en el suelo que, según el estudio del Inym demuestra que esa yerba - de países limítrofes - contiene altos niveles de metales pesados, que superan los límites internacionales para la exportación. Para ser más claro, el mismo Código Alimentario Argentino en el artículo 1193 y subsiguientes, define y determina las características que debe tener la yerba mate. Estableciendo los distintos parámetros de hoja, palo, polvo, humedad, semillas, entre otros".



Ahora la Justicia resolvió poner freno a la importación de yerba, considerando similares planteos.