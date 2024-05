Colectivos de ERSA no funcionarán en horario pico Jueves, 16 de mayo de 2024 La UTA Corrientes convocó a una asamblea será de 12 a 14 horas y de 18 a 20 horas. No habrá colectivos de la empresa ERSA en Corrientes Capital. Sin embargo, si funcionarán CON NORMALIDAD los colectivos de la empresa MIRAMAR.

La seccional correntina de la Unión Tranviarios Automotor emitió un comunicado en el que solicita la presencia de las empresas Ersa y Turismo San Lorenzo. José Luis Sabao, titular de UTA Corrientes, confirmó que dichas asambleas se llevarán a cabo en horarios de la mañana y la tarde de este jueves. Durante ese tiempo no habrá circulación de colectivos.



as mencionadas asambleas se llevarán a cabo en dos horarios distintos: de 12 a 14 y de 18 a 20 horas. También confirmó que durante esos períodos de tiempo no habrá circulación de colectivos en la capital correntina.



La convocatoria de carácter permanente comprende dos encuentros en el Puerto y en las Cabeceras donde se espera la presencia de las diferentes líneas y ramales de las empresas Ersa Urbano S.A. y Transporte San Lorenzo UT.



En un comunicado emitido por la propia entidad, especificaron que la medida se llevará a cabo "debido al incumplimiento significativo de las obligaciones del sector empresarial en el marco del contrato individual de trabajo, específicamente el pago de diferencias salariales reconocidas".



Ambas reuniones se llevarán a cabo durante la hora de descanso de los choferes y se analizarán las medidas que el gremio tomará frente al incumplimiento del pago que vence este miércoles.



Por último, en el comunicado detallaron que ”la relación contractual del chofer de transporte urbano es con la empresa concesionaria y no con el ente concedente”.