"Es contundente y muy claro que Gustavo tiene todo el respaldo de la UCR"

Jueves, 16 de mayo de 2024



El intendente de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés en el marco de las Primeras jornadas de Concejales de la provincia que se realiza en el Auditorio Julian Zini. Habló sobre la posibildiad que el gobernador Valdés sea el nuevo presidente de la UCR.



"Nosotros estamos convencidos de que el gobernador de la provincia, el doctor Gustavo Valdés,es el mejor candidato a presidente que puede tener la Unión Cívica Radical para este momento y en este contexto también", dijo Juan Pablo Valdés sobre la posibililidad que Valdés sea el nuevo presidente de la UCR.



Sobre la presentación judicial realizada por el exgobernador Ricardo Colombi dijo: "yo no entiendo cuál es el planteo a la Justicia. Creo que uno no puede estar de acuerdo cuando le favorece y estar en desacuerdo cuando no le es favorable la resolución de la Convención".



"Creo que se ha llevado adelante una Convención que, además de cualquier tipo de planteo, fue contundente el resultado. No estamos hablando que pasamos de un número de 60 a 65. Es 133 a 2 el resultado sobre 135. Entonces, a eso sumado, que tenía todo el respaldo de la convención, de los otros intendentes radicales de los primeros cuadros, creo que hay que saber entender el mensaje. Para mí es contundente y muy claro", resaltó.