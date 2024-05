Djokovic perdió contra un jugador que llegó a pesar 100 kilos y logró un hito para su país

Lunes, 13 de mayo de 2024



El chileno Alejandro Tabilo venció 6-2 y 6-3 al número 1 del mundo, que quedó eliminado en la segunda ronda del torneo por primera vez.



En un dramático giro de acontecimientos que sacudió al mundo del tenis, el chileno Alejandro Tabilo se catapultó a la fama al derrotar a Novak Djokovic, uno de los jugadores más laureados en la historia del deporte, en la tercera ronda del Masters 1.000 de Roma. La victoria, con marcadores de 6-2 y 6-3 en poco más de una hora, no solo sorprendió a los aficionados y analistas sino que marcó un antes y un después en la carrera de ambos tenistas.



Esta derrota significó para Djokovic, campeón del mismo torneo en 2022, una pausa en su búsqueda de la victoria número 1.100 en su carrera profesional, un logro que muchos anticipaban alcanzaría en Roma. Sin embargo, lo que pareció sellar su destino fue una doble falta, poniendo fin a su participación en un torneo que parecía tener bajo control. Este fue un reflejo de su desempeño general en el partido: gris, desdibujado e impreciso, muy por debajo del estándar alto que habitualmente establece.



El serbio, que llegó al encuentro con una pequeña herida en la cabeza provocada por un accidente con una cantimplora días antes, no logró encontrar su ritmo en ningún momento del juego. Este contratiempo, aunque menor, simbolizó posiblemente el tumulto de desafíos que ha enfrentado Djokovic en su temporada 2024, una temporada que hasta ahora no ha estado a la altura de las expectativas.



Con respecto al accidente, el serbio explicó en conferencia de prensa: “Fue inesperado, obviamente. Ni siquiera estaba mirando hacia arriba. Entonces sentí un golpe muy fuerte en la cabeza. Me impactó mucho. Pasé por media hora o una hora de náuseas, mareos, sangre, un montón de cosas diferentes. Conseguí dormir bien, pero tuve dolores de cabeza”.



“La forma en que me sentí en la cancha hoy fue completamente como si un jugador diferente se hubiera puesto mis zapatillas. Sin ritmo, sin tempo, sin equilibrio en absoluto en cualquier golpe. Es un poco preocupante”, añadió.



Por otro lado, Tabilo, de 26 años, se mostró en una forma impresionante desde el inicio. Aprovechando su primera oportunidad de enfrentarse a Djokovic, el chileno logró dominar el partido con una combinación de precisión, agilidad y una estrategia ofensiva que dejó poco espacio para cualquier respuesta efectiva de su oponente. Este nivel de rendimiento es especialmente notable considerando que Tabilo, cuyo mejor resultado había sido llegar a los octavos de final de un Masters 1.000, venía de una eliminación temprana en Madrid.



La victoria del sudamericano en Roma, una ciudad que él considera su favorita fuera de Chile, seguro marcará un punto de inflexión en su carrera. Este triunfo no solo le dio un sabor especial a su relación con la ciudad, sino que también le permitió emular a su ídolo, Rafael Nadal, quien ha conquistado el Foro Itálico en diez ocasiones.



Con seis títulos ATP Challenger bajo su brazo y ahora clasificado en el número 32 del mundo, la victoria sobre Djokovic se siente, sin duda, como un título más en la colección de Tabilo. Lo que podría haberse visto como un logro aislado se confirmó como parte de una tendencia ascendente cuando mantuvo su nivel excepcional en el segundo set, cerrando el partido con la misma determinación y maestría táctica.



“Tengo que darle la enhorabuena a Tabilo. Es la primera vez que me enfrentaba a él y es un gran jugador, de mucha calidad y con un juego muy completo”, señaló Nole en rueda de prensa tras perder con el chileno, quien debió superar un problema de peso para alcanzar su máximo nivel cuando en 2016 llegó a pesar 100 kilos en un cuerpo de 1,93 metros.



La balanza estuvo siempre presente en su carrera, ya que unos años después protagonizó una brusca pérdida de peso, tocando los 65 kilos. A partir de allí el cuerpo técnico se ocupó de su físico para hacerlo ganar más masa muscular y llevarlo a niveles óptimos para mejorar su rendimiento.



El chileno ahora avanzó a octavos de final, donde enfrentará a Karen Kachanov, número 18 del mundo, y que viene de superar al argentino Francisco Cerúndulo por 6-2 y 6-4. El próximo duelo promete ser otro emocionante capítulo en su ascendente carrera.