Santo Tomé y San Luis del Palmar siguen afectados a la creciente

Lunes, 13 de mayo de 2024

Defensa Civil aseguran que el Río Uruguay está en descenso en el norte, aunque se encuentran observando la alta cuenca ante posibles precipitaciones. Además, San Luis del Palmar sigue en alerta por la crecida del riachuelo.



Bruno Lovinson expuso que las dos zonas en las que se mantiene el alerta son la localidad de San Luis del Palmar y la costa del Río Uruguay. Destacó que ese curso de agua “no muestra un repunte significativo y en la parte norte está bajando”, por lo que se espera que haya más tranquilidad y que los evacuados puedan retomar su vida normal.



Sin embargo, están prestando atención a las lluvias en el oeste de Brasil “y eso nos mantiene en vilo” por el aporte de agua a la cuenca. En Santo Tomé, la situación es la más complicada, dado que cuentan con 144 evacuados.



En tanto, en San Luis del Palmar, Lovinson expuso que “la situación no mejora por el momento porque se mantuvo con lluvias la zona de los afluentes del Riachuelo”. Explicó que, pese a que no fueron precipitaciones muy fuertes, el agua no pudo bajar y se mantiene la cantidad de agua.



Más allá de esto, esperan un lento descenso que permita a los evacuados regresar a sus casas, aunque con especial atención en los pronósticos, dado que “si llueve mucho puede haber problemas”.