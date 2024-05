Valdés y los Gobernadores se reunieron con los Senadores de la UCR

Miércoles, 8 de mayo de 2024

Los mandatarios se manifestaron preocupados por lo fiscal. Legisladores empujan cambios en el régimen de inversiones. Patagónicos preocupados por Ganancias. Gustavo Valdés reclamó nuevamente por la baja de los fondos nacionales.



Cuatro gobernadores de la Unión Cívica Radical (UCR), excepto el chaqueño Leandro Zdero, se reunieron en la noche del martes con el bloque de senadores del centenario partido para evitar una postura dividida en la Ley Bases y el paquete fiscal que se discuten en la Cámara alta. El objetivo es alejarse de la nociva división que hubo en Diputados para intentar una posición “conjunta”.



“La reunión fue buena, pero profunda”, reconocieron al término del cónclave realizado en la oficina del segundo piso del Senado, en la bancada que comanda el correntino Eduardo Vischi. Estuvieron los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).



El convite fue empujado días atrás por el bonaerense Maximiliano Abad, y los legisladores quisieron tener un careo con los mandatarios provinciales para conocer qué fue lo que acordó cada uno con el Gobierno libertario. Los gobernadores deslizaron su preocupación por el plano fiscal, mientras que los senadores hicieron planteos sobre dos puntos: el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) y la reinstauración del impuesto a las Ganancias. El último tema, en particular, preocupa a los patagónicos. También se alertó sobre el blanqueo.



"Ojalá que podamos llegar a un acuerdo, conversar respecto de la ley, trabajar también sobre la agenda que tenemos en común. Cuesta mucho por ahí tener este tipo de reuniones, así que es una buena oportunidad para hablar, para escuchar a nuestros senadores y que nos manifiesten su impresión", dijo Gustavo Valdés en diálogo con la prensa apostada ayer en el Congreso.



Consultado sobre las cuestiones que le preocupan, por el caso de Corrientes puntualmente, el gobernador indicó: "Son muchas: el aumento de la tarifa energética, la caída de la recaudación (que es del orden del menos de 20 %), pero las estamos llevando adelante como todos los argentinos que estamos haciendo un gran esfuerzo para sacar la Argentina adelante".



En tanto, consultado sobre cómo cree que debe ser aprobada la ley Bases y el paquete fiscal, si con cambios o no, dijo: "Creo que hay que darle una oportunidad a la nueva gestión. Hasta ahora es el único gobierno que ha asumido con el voto popular y no ha podido obtener una ley, por lo tanto creo que hay que darle una chance".



No obstante, aclaró: "Seguro hay temas que hay que mirar" entre los que mencionó los "fondos para la educación, para la universidad pública". "Necesitamos darle una mirada más equitativa a las provincias del norte, que son las que necesitan más presencia de los recursos del Estado nacional", remarcó y, en esa línea, prosiguió: "Tenemos desigualdades y necesitamos tener una mirada de país, por eso venimos a escuchar. Es bueno este tipo de reuniones dentro del bloque de la UCR con nuestros gobernadores y senadores".



Los senadores de la UCR continuarán las deliberaciones en las próximas horas -a través de Zoom- con los gobernadores, para seguir de cerca el debate legislativo. Apuestan a que la discusión se estire y no haya dictámenes este jueves -algo improbable a esta altura-, para ganar tiempo y adoptar una postura definitiva. “Si los legisladores nos juntamos con los gobernadores y con autoridades del partido y no llegamos a una solución en común, entonces no hay destino”, confió un legislador al término de la reunión.