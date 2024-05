Valdés firmó convenio con la UNNE para ampliar el acceso a las carreras de ingeniería

Martes, 7 de mayo de 2024

Permitirá acercar la oferta educativa a los habitantes que vivan lejos de la Capital y que puedan dar sus primeros pasos universitarios en sus respectivos lugares de origen. La Provincia, por su parte, apoyará con una inversión de 120 millones.





El gobernador de la Provincia, Gustavo Valdés firmó este martes un convenio con la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) con el objetivo de dictar de manera integrada ocho ingenierías en las distintas extensiones áulicas que posee la casa de estudios en el interior. Esto permitirá acercar la oferta educativa a los habitantes que vivan lejos de la Capital y que puedan dar sus primeros pasos universitarios en sus respectivos lugares de origen. La Provincia, por su parte, apoyará con una inversión de 120 millones de pesos durante este año.



El convenio tiene como objetivo implementar Trayecto Formativo Común de reconocimiento mutuo entre las carreras de Ingeniería Industrial, Ingeniería Agronómica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Civil, Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería en Electrónica e Ingeniería en Agrimensura.



“Hoy es un día de celebración para la universidad y para los que estamos siendo parte de este proyecto”, inició su alocución Omar Larroza, rector de la UNNE y quien rubricó el documento junto a Valdés en Casa de Gobierno. Asimismo, detalló que “el trabajo de estos ocho meses llegó a integrar ocho carreras”.



“Esta posibilidad de reconocimiento mutuo de asignatura entre las carreras permitirá que, en principio, en las sedes de la UNNE de Goya, Ituzaingó, Monte Caseros y Santo Tomé, cursen el primer año de las carreras de forma integrada y puedan elegir cualquiera de ellas en un segundo año, con un reconocimiento automático de las asignaturas aprobadas garantizando la movilidad estudiantil”, añadió y explicó el rector respecto a esta nueva modalidad.



Con esta iniciativa se busca disminuir los problemas de abandono de carreras y también aumentar la flexibilidad de los planes de estudio. Por otra parte, el convenio también incluye la generación de proyectos de extensión, investigación y transferencia.



Para el cumplimiento del convenio, la Provincia aportará $120.000.000 durante el período 2024.



En este marco, Larroza se refirió a la masiva marcha universitaria registrada en el país en las últimas semanas. “Hemos, sentido el clamor, demostrando que la sociedad y la universidad son una herramienta de movilidad que pueden hacer progresar a un pueblo y a una región”, manifestó el mismo, en referencia a dicha convocatoria nacional.



En otro orden de temas, el titular de la UNNE manifestó su agradecimiento a la gestión del gobernador Valdés “por acompañar e interesarse siempre en estas iniciativas” y por “la buena disposición y respaldo desde el primer momento a esta propuesta”.



Finalizando, Larroza informó que los interesados ya pueden inscribirse a través de la plataforma SIU Guaraní para poder empezar a cursar las carreras.



Gobernador Valdés



Al momento de hacer uso de la palabra, el gobernador Gustavo Valdés sostuvo que las reformas universitarias fueron un eslabón fundamental para el acceso a la educación superior y pidió “mantener esos principios inamovibles que son parte de la esencia de una nación”.



“Los que creemos en la universidad pública como una herramienta de transformación social, debemos seguir trabajando para que sea de acceso para todos”, afirmó con énfasis el mandatario, destacando luego que la misma generó profesionales de prestigio que le dieron a la Argentina nada menos que cinco premios Nobel.



Al referirse al convenio suscripto en la fecha, el gobernador comentó que busca fortalecer a la UNNE en los distintos rincones de la provincia. “Hoy estamos dando un primer paso con Goya, Ituzaingó, Monte Caseros y Santo Tomé”, manifestó en ese sentido.



Continuando, habló de las inversiones que se realizan en materia educativa, mencionando a Goya, en donde la provincia adquirió un edificio a la ex fábrica de Massalin, una hectárea completa para instalar una escuela y una universidad pública. También subrayó importantes inversiones en Monte Caseros.



Mientras que en Santo Tomé, Valdés puso de relieve que está el proyecto para adquirir un predio del Automóvil Club Argentino para destinarlo a un plan integral de educación, para lo cual, precisó, “estamos aguardando un crédito internacional, caso contrario vamos a hacer un esfuerzo los correntinos para infraestructura educativa superior y que haya carreras de grado”.



En tanto, el gobernador informó que en Ituzaingó, la Entidad Binacional Yacyretá prestará a la provincia un predio del ex club, en donde se invertirá en la refacción completa del mismo para que “más estudiantes accedan a educación superior de calidad”.



Al proseguir con sus palabras, el titular del ejecutivo provincial aseveró que es necesario saber qué tipo de profesionales precisa la sociedad en los tiempos que corren. “Vamos a trabajar con la universidad para tener más ingenieros, por ejemplo, los ingenieros en sistemas tienen una gran salida laboral. Necesitamos también ingenieros industriales para la provincia que puedan llevar adelante los proyectos en madera, en la industria agraria y agropecuaria y hay que incentivar a que haya más profesionales en ingeniería eléctrica”, expresó Valdés.



Para el gobernador, “cada peso que invertimos en nuestra universidad para el l futuro de los correntinos y debemos sustentar y sostener a los jóvenes del interior para que puedan formarse en la universidad”.



Para concluir, Valdés reconoció el trabajo incansable de los profesores universitarios, de los docentes y no docentes que hacen un gran trabajo para crear talentos y agradeció a la UNNE por ser una institución “abierta, dinámica y que apuesta al futuro”.



Presencias



Participaron del acto, el vicegobernador, Pedro Braillard Poccard, el vicepresidente primero del Senado, Henry Fick, ministros, secretarios y subsecretarios del gabinete provincial, legisladores nacionales y provinciales, los intendentes, de Goya, Mariano Hormaechea, de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés, de Monte Caseros, Juan Carlos Alvarez y de Santo Tomé, Augusto Suaid, demás autoridades de la UNNE y decanos de las facultades de Ciencias Agrarias, de Ingeniería y de Ciencias Exactas.