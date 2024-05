El multitudinario espectáculo de Madonna en Río de Janeiro

Se calculan alrededor de un millón y medio de personas que asistieron a escuchar a Madonna en su show en las playas de Copacabana.



No hay dudas de que las playas de Copacabana no volverán a ser las mismas por lo sucedido en el día de ayer, donde la reconocida "Reina del Pop", Madonna, dio un espectáculo libre y gratuito, que se ubicó dentro de los recitales más épicos que se realizaron en Brasil.



Este espectáculo fue el último de su gira "The Celebration Tour", que había comenzado en octubre del 2023 en Londres. Además de movilizar a cantidades masivas de personas, impactó fuertemente en la economía del país vecino, donde se percibieron incrementos en las reservas de hoteles y alquileres temporarios.



Ayer por la noche más de 1,5 millones de personas concurrieron al show gratuito en las playas de Copacabana, logrando así inaugurar un récord histórico nunca antes visto en la carrera de la artista, quien a sus 65 años sigue impactando en el ámbito de la música a nivel mundial.



Polémicas por el financiamiento del show

El histórico evento no estuvo exento de polémicas generadas alrededor del financiamiento del show. En la red social "X" (ex Twitter) hubo numerosas acusaciones contra el gobierno brasileño, denunciando que éste había costeado el espectáculo con fondos públicos.



Ante tal revuelo, el ministro jefe de la Secretaria de Comunicación Social de Brasil, Paulo Pimenta, salió a desmentir las acusaciones, aclarando que "Madonna no recibió dinero del gobierno Federal" y mostrándose indignado por "la cantidad de fake news" que intentaban atacar la imagen del gobierno. El ministro también expresó que el recital fue sponsoreado por empresas privadas, con la asistencia del gobierno de Rio de Janeiro y la prefectura de la ciudad.