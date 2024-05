Defensa Civil dió un panorama provincial tras las lluvias y la creciente del río

Lunes, 6 de mayo de 2024

Eulogio Márquez, director de Defensa Civil de la Provincia, brindó este lunes un panorama general de la provincia tras la creciente del río Uruguay y las lluvias que afectaron a distintas localidades. Si bien hay evacuados, se destaca que el accionar



Actualmente el río Uruguay está en creciente, producto de las lluvias que hubo en Brasil –que no son las que inundaron Porto Alegre, aclara Márquez- y que provocaron evacuaciones en Santo Tomé y Garruchos y estado de alerta en Alvear, La Cruz y Paso de los Libres.



En lo numérico, se evacuó hasta el momento a 75 personas en Santo Tomé de manera preventiva, quienes permanecen en un club local. “Desde la semana pasada todas las estructuras de la provincia estaban en alerta, se tomaron las previsiones y se están mitigando muchísimo los daños”, expresó el director.



Por otra parte, también hubo lluvias locales que también generaron evacuaciones, como pasó en los departamentos de Berón de Astrada, Itatí y San Cosme. “En San Luis del Palmar, el agua bajó por el riachuelo y ocasionó inconvenientes, 85 evacuados que se encuentran en el polideportivo y en el SUM. Aún tenemos para varios días porque la bajante es bastante lenta”.



Eulogio Márquez declaró que en todos los casos la ayuda proviene de un trabajo articulado entre los municipios y la Provincia. “El Ministerio de Desarrollo Social que acude en auxilio de los municipios para alojar a los evacuados y proveer comida. La Policía aumentando los recorridos en la zona; Salud Pública que asiste a los centros. Todas las estructuras están trabajando”.



Para cerrar, el funcionario informó que “las amenazas de lluvia no son de grandes cantidades”. Además, si bien en las próximas 48 horas el río Uruguay comenzará a bajar, no se descartan nuevas evacuaciones en Santo Tomé y Paso de los Libres.