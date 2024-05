Gustavo Valdés, desde Goya: "La Fiesta del Surubí nos llena de orgullo, y cada vez está mejor" Jueves, 2 de mayo de 2024 Antes de dejar oficialmente inaugurada la Fiesta Nacional del Surubí fue el turno de Gustavo Valdés quien acerca de este Mundial acontecimiento dijo: "Yo siempre digo que son 25 años de fracasos ininterrumpidos pero no pierdo el espíritu y las ganas"

Antes de dejar oficialmente inaugurada la Fiesta Nacional del Surubí, fue el turno de Gustavo Valdés, quien acerca de este Mundial acontecimiento dijo: "Yo siempre digo que son 25 años de fracasos ininterrumpidos pero no pierdo el espíritu y las ganas de seguir participando en esta fiesta maravillosa de amigos, de correntinos, de argentinos, y de extranjeros que nos juntamos en Goya. Ese tiene que ser el espíritu y he venido muchas veces como forastero y hoy estoy como Gobernador de la Provincia de Corrientes acompañándolos."



"Sé que esta es una fiesta central para Goya, pero también lo es para los correntinos, y tenemos que seguir trabajando juntos."



"Este 1 ° de mayo están haciendo una fiesta realmente maravillosa que nos llena de orgullo, y cada vez que pasa el tiempo, cada vez está mejor. Nosotros tenemos que llegar a las generaciones que vienen un futuro mejor, una pesca mejor, y un medio ambiente mejor. Con el Gobierno de la Provincia de Corrientes a través del esfuerzo de nuestros legisladores provinciales presentes, de la Municipalidad hemos dado un paso más, que es la reserva del Isoró. Lo hemos creado por Ley de la Provincia de Corrientes para proteger nuestro medio ambiente."



"Estoy seguro que de esta manera nosotros vamos a poder dar a la futura generación que se merecen esto que nosotros vivimos: la pasión de la pesca, la pasión del turismo, la Industria del turismo. ¡Les deseo que sigan trabajando de esta manera y como siempre les deseo el éxito del mundo!"



Acto seguido a sus palabras, en representación del Gobierno Provincial, el Primer Mandatario correntino hizo entrega de un importante aporte a la Fiesta Nacional del Surubí con el objetivo de seguir apostando por la Fiesta mayor de Goya, de seguir potenciándola, y apoyando su mejor desempeño en cada edición.



Y tal cual lo dijo el presentador "Porque aunque está oficialmente inaugurada la Fiesta Nacional del Surubí, ustedes (publico) saben que aún falta algo, ese poema que están esperando junto a quien lo inmortalizó, Carlos Gomez Muñoz". Ante ello, llegó el momento de mayor emoción despertada en cada uno de los que allí esperaban, el famoso "Amarradero del viento" que junto a la Canción Oficial del Surubí se adueñaron de los latidos de cada uno de los que disfrutaron de tal espectáculo.