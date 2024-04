Niños de una escuela no pueden respirar por olor a murciélagos Lunes, 29 de abril de 2024 Padres de la Escuela 957 “Dr. Juan Ramón Fernández”, del barrio Dr. Montaña, se manifestaron frente al establecimiento expresando su preocupación por la invasión de murciélagos dentro del centro educativo. “Es impresionante el olor al excremento".

La Escuela Primaria N° 957 “Dr. Juan Ramón Fernández”, del barrio Dr. Montaña, de la ciudad de Corrientes, donde un grupo de padres se manifestó por la invasión de murciélagos en el interior del establecimiento.



“Nosotros hablando con nuestros chicos, el día jueves nos enteremos que en la institución los chicos están sufriendo problemas respiratorios y otros problemas de salud debido a que ha demasiado olor a excretemos de murciélagos”, contó Eduardo un tutor de la escuela.



A su vez añadió “Cuando nos presentamos el viernes para ver las condiciones de los salones nos encontramos que en las aulas hay excrementos de los murciélagos, en las ventanas e incluso en los escritorios de los niños”.



El preocupado padre manifestó que desde la Escuela le indicaron que desde el mes de febrero hay un reclamo al Ministerio de Educación. “El reclamo que venimos a hacer es por qué la institución no se comunicó con los padres para informarnos las condiciones en la que nuestros hijos están dando clases y por qué no se tomaron los cuidados de salud”, explicó.



Por su parte otra madre describió lo que vivió la semana pasada con su hijo “el viernes retire a mi niño descompuesto, es inhumano lo que están pasando porque ellos tiene su comedor ahí con ese olor que es expansivo, como pueden estar dando clases con ese olor”.