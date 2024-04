Corrientes 2030 eligió a las autoridades del Consejo de Crecimiento Económico y Desarrollo Social

Sábado, 27 de abril de 2024

En el salón de la Federación Económica de Corrientes se llevó a cabo este martes la renovación de autoridades en la Región 1 Capital del Consejo de Crecimiento Económico y Desarrollo Social (CCEDS). La asamblea estuvo presidida por el presidente provincial del CCEDS, vicegobernador Pedro Braillard Poccard y el presidente de la Región 1, ingeniero Carlos Alberto Vassallo que representa a la Asociación para la Producción Industria y Comercio de Corrientes - APICC.



Antes del proceso eleccionario se destacó al Consejo de Crecimiento Económico y Desarrollo social como una herramienta clave de participación ciudadana para generar políticas públicas duraderas y fortalecer el entramado social.



El vicegobernador Braillard Poccard resaltó "el proceso de renovación de autoridades, que venía en alguna medida demorada, primero por la pandemia y después hubo todo un proceso de organización con prórrogas de mandato para recuperar el tiempo perdido en esos dos años de pandemia y ahora ya cumplidas ciertas tareas y habiéndose firmado el Pacto Corrientes 2030 corresponde a la renovación de autoridades ".



Detalló "son seis microrregiones, la segunda va a ser en Ituzaingó posiblemente la semana que viene, y así sucesivamente. Una vez que estén todas las autoridades elegidas, los presidentes forman parte del Consejo Provincial que es presidido por el vicegobernador".



Braillard Poccard calificó como "realmente una asamblea muy linda con una muestra de convivencia democrática muy importante y en la vida de las instituciones la renovación de autoridades es parte fundamental. Así que muy contento, muy satisfecho con este primer paso que se ha dado hoy". A la vez que instó a que más instituciones y organizaciones se sumen: "Hoy mismo hay varias instituciones nuevas y la idea es que se sigan sumando. Lo importante de estas reuniones es que he escuchado cuando se presentaban que eso contribuye a fortalecer el entramado social, porque mucha gente no conoce lo que otros están haciendo. Así que creo que el gran sentido es que hay que asistir", puntualizó.



Elección



En un proceso abierto, transparente y con la votación de las 29 organizaciones de la región 1, la presidencia quedó a cargo de APICC siendo reelecto el ingeniero Carlos Alberto Vasallo. En tanto, la vicepresidencia fue para la Cámara Argentina de la Construcción, representada por Alejandro Revidatti y en el cargo de la secretaría se eligió a la Asociación Civil de Mujeres Emprendedoras de Corrientes (ACMECORR) representada por la licenciada Julia Saez.



El presidente reelecto de la región 1 del Consejo de Crecimiento Económico y Desarrollo Social, ingeniero Vasallo manifestó: "Se han sumado, por suerte, muchas organizaciones nuevas. Recordarles que una de las misiones más importantes que nosotros consideramos como un valor agregado, es garantizar el uso de una de las herramientas más importantes que tenemos, que es la participación ciudadana".



Asimismo dijo "nuestro Consejo es un organismo constitucional, por lo cual el sustento jurídico que tiene avala el accionar que tiene a partir de su creación. Como bien decía el Presidente, nuestra provincia está dividida en 6 regiones, hoy nos toca hacer la renovación de autoridades y elecciones en la región 1 Capital".



"Para nosotros es muy importante contarles que esto no es un organismo que recién está trabajando ahora, sino que ya fue creada en la primera gestión del doctor Braillard Poccard, donde se ha tenido una ardua participación en lo que fue el primer Plan Estratégico 2021, y luego se ha sumado la participación en el Pacto 2030". Añadió "este plan estratégico que para nosotros es muy importante y que fue designado por el Poder Ejecutivo, es como una hoja de ruta a seguir", definió .