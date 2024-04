Nuevo tinglado en el Aeroclub, cuadras de pavimento e iluminación

Jueves, 25 de abril de 2024

El gobernador Gustavo Valdés inauguró este miércoles por la tarde, la pavimentación de 15 cuadras con su respectiva iluminación. Además, habilitó junto al intendente Salvarredy, un tinglado en el Aeroclub de Alvear.



Como últimas actividades de una jornada intensa de inauguraciones, el gobernador se hizo presente en la esquina de José C. Belmont y Rivadavia para la inauguración de cuadras de pavimentación e iluminación.



Al tomar la palabra, el gobernador Gustavo Valdés remarcó que “hay mucho para pensar primero, pedir disculpas porque quería estar en el cumpleaños de Alvear, muchas veces por esas circunstancias uno no puede el tiempo, uno muchas veces se tiene que clonar y eso quiere decir que está bien, porque uno le mete horas, horas, horas y así que me fue imposible” y luego dijo: “Quedé en el compromiso de venir, hoy venimos de inaugurar un hospital complementario acá en La Cruz, seguramente ya lo habíamos hecho en Alvear, tenemos que mejorar y seguir trabajando, entregamos 600 computadoras del programa Incluir Futuro a los estudiantes, acá otras 600 y son 1200 computadoras en toda la zona con un programa educativo significativo”.



Luego, el Gobernador les comentó que “hoy venimos de inaugurar, yo decía, esa barbarie que tuvimos en aquel día, en aquel pueblo de Alvear cuando me enteré que quemaron la escuela, la escuela Pública, y no fue la primera, fue la segunda y no importa, yo digo todas las veces que nos quemen libros, que se quemen escuelas, la escuela Pública y la educación Pública se van a volver a levantar y con más fuerza, así lo hicimos hoy inauguramos 3 escuelas, la escuela 602, el JIN y la 674”.



“Por supuesto, que nosotros de manera inclaudicable reivindicamos la Escuela Pública, la educación Pública y Gratuita, en la campaña decían no vamos a hacer obra pública y yo les decía nosotros en Corrientes vamos a seguir haciendo obra pública, porque nosotros superamos la etapa del superávit fiscal y el equilibrio fiscal” y agregó luego el Primer Mandatario que “nosotros no estamos buscando equilibrio fiscal, nosotros equilibrados ya estamos hace un tiempo, de los 6 años de Gobierno mío, ya llevamos con equilibrio, con superávit, nosotros discutimos cuánto invertimos de nuestro presupuesto, cuántos millones, cuánto por ciento del total del presupuesto estamos invirtiendo”.



Seguidamente, Valdés puntualizó que “este año, si andamos bien, vamos a rondar el 8 por ciento del total del presupuesto invirtiendo, no le debemos un peso a nadie, no tenemos deuda en dólares, podemos mirar los correntinos hacia el futuro, pero tenemos un equilibrio, sabemos como gobernar, por supuesto que siempre van a aparecer las críticas y está bien, así tiene que ser, si alguien no soporta la crítica se tiene que dedicar a otra cosa” y manifestó después que “todo esto tiene que ver con superación y en Corrientes venimos bien, pero no podemos en un marco generalizado nosotros pretender estar bien, la inflación nos mata, teníamos inflación en pesos, y ahora tenemos inflación en dólares, de ser el país más barato de la zona ahora estamos yendo en canoa a comprar al otro lado, lo que conocen la canoa ya saben lo que fue el pasado de este pueblo, un pasado que fue pujante, vean los edificios de Alvear lo que fue su puerto”.



Con respecto a esto último, el Gobernador expresó que “tenemos que comenzar a proyectar pero no importa, Corrientes tiene posibilidades, oportunidades, yo que tengo la oportunidad de recorrer el mundo buscando nuestras conveniencias, veo el potencial de Alvear y la zona, La Cruz, Alvear, toda esta zona, estas son las estancias jesuíticas más importantes de un mundo que soñó alguna vez en generar una riqueza inconmensurable y todavía están las cosas” y agregó que “van a tener un futuro industrial, nos está faltando poquito, ojalá que se den las cosas como las estoy viendo, vamos a ver nosotros como seguimos recuperando pero no es solamente un Gobierno, no es que te sobre plata, el que tiene plata no tiene nada, lo que tiene que tener es emprendimiento, tiene que tener un poder transformador de un Gobernador que solo no se puede si no tiene un intendente que realmente valga la pena, que cuando uno se compromete a hacer la obra, manda la plata y la obra y la plata terminan en el suelo, en el vecino y tener pavimento y no tener pavimento hay una diferencia sustancial, tener cloaca o no tener cloaca es una diferencia sustancial y tiene que ver con un compromiso y con el intendente hay un compromiso”



Por último, Valdés remarcó que “vamos paso a paso, así es como se avanza, con pequeñas inauguraciones pero es un paso adelante con una luz pero con un paso en adelante completemos las 100 cuadras, pero después sigamos construyendo la realidad que queremos, el aeropuerto, fundamental, una ciudad tiene que tener su aeropuerto, comenzamos a hacer el Parque Industrial que es fundamental o sino qué le vamos a decir vengan a Alvear y dónde voy” y para terminar añadió que “la construcción del Parque, genera la oportunidad y sino lo que generamos es ordenamiento territorial y vamos para adelante y trabajamos y miramos, y tenemos que soñar, porque no un puente en la zona, venimos trabajando para que eso ocurra, es posible? Claro que es posible, lo único imposible es aquello que no pidamos, que no pedimos, que no soñamos, que no queremos, estoy seguro que vamos a lograr muchas cosas” concluyó.



Intendente



Al tomar la palabra el intendente de Alvear, Miguel Salvarredy expresó que “esto es el compromiso que buscamos, tener un Gobierno de la Provincia con un fuerte compromiso con Alvear, y esto se demuestra con hechos”, y agregó que “tenemos casi 100 cuadras pavimentadas y un 90% del alumbrado público, nosotros somos agradecimos con la Provincia”.



“Esto antes, cuando yo era chico, era un barrial que ni tenía luz, y hoy es distinto gracias al Gobierno de la Provincia”, sostuvo el jefe Comunal y agradeció el trabajo de los empleados municipales en las obras ejecutadas.



Finalizó el acto, que tuvo lugar en la esquina de José C. Belmont y Rivadavia, con el tradicional corte cintas y el encendido de las luces



Inauguración de tinglado en el Aeroclub de Alvear "Virgilio Cruz"



Finalmente, el gobernador se dirigió junto con su comitiva al Aeroclub, para habilitar el nuevo tinglado en ese lugar.



En la oportunidad, el intendente Municipal de Alvear en el uso de sus facultades resuelve imponer el nombre de Virgilio Cruz al hangar del Aeroclub de Alvear según resolución municipal N° 091/2024 en reconocimiento a su trayectoria y como del aeroclub. Además, se hizo entrega del reconocimiento a un familiar.



Valdés



“Nuevamente felicitaciones al Municipio porque se visualiza concretado el poder recuperar un lugar emblemático”, dijo el Gobernador Gustavo Valdés en la inauguración del hangar del Club “Virgilio Cruz”, y agregó que “la labor de los aeroclubes es fundamental, por eso los buscamos recuperar”.



Asimismo, Valdés recordó que la Provincia recuperó el aeroclub de Ituzaingó, Monte Caseros, Curuzú, Mercedes, y que se está trabajando en el aeropuerto de Esquina, en el de Bella Vista, de Paso de los Libres “en el que demoramos cuatro años para obtener el permiso para intervenir la pista, teníamos la plata, comenzamos a hacer la obra, y no nos daban la autorización, más allá lo importante era recuperar la pista”.



“Era necesario recuperar estas obras, y reconocer a quienes trabajan en la aeronáutica civil, es fundamental que un país tenga pilotos y formas de movilizarse, remarcó Valdés y agregó que “en este caso le ponemos el nombre a una persona que dio toda su vida a su trabajo, y a la aeronáutica de este lugar”.



“Cada peso que ponemos en Alvear es una inversión, y es un trabajo en conjunto, Provincia y Municipio, si faltan muchas cosas más para hacer vamos a invertir”, manifestó el Mandatario.



Para concluir el Gobernador indicó que “Alvear es una ciudad limpia, ordenada, con tesón, empuje, y da ganas de invertir acá, este es el primer paso, es un aeroclub que se viene poniendo de pie paso a paso con una labor constante, sacrificio y esfuerzo”.



Intendente



Al respecto, el intendente de Alvear, Miguel Salvarredy, indicó que “para nosotros es un honor estar aquí, inaugurar este hangar y que lleve el nombre de Virgilio Cruz, porque fue un hombre que dedicó toda su vida al aeroclub de Alvear”.



“En una reunión con el Gobernador, él nos preguntó qué necesitábamos, y le pedimos construir nuevamente el aeroclub, y lo pudimos hacer rápido con el dinero que nos otorgó la provincia”, destacó el jefe Comunal.



Por último, destacó el trabajo de los empleados municipales en esta obra porque “ellos se dedican mucho para que esto funcione”.



Yeni Cruz



Por otra parte, Yeni Cruz, nieta de Virgilio Cruz e hija de Tomas Cruz, encargado del Aeroclub brindó unas palabras de agradecimiento al Municipio por ponerle el nombre de su abuelo al hangar. Y, además, agradeció al Gobernador Gustavo Valdés, por las obras realizadas por parte de la Provincia.



Presencias



Acompañaron al Gobernador Gustavo Valdés, el intendente de Alvear, Miguel Ángel Salvarredy; ministros del Ejecutivo Provincial de Obras y Servicios Públicos, Claudio Polich; de Ciencia y Tecnología, Jorge Gómez; de Industria, trabajo y Comercio, Mariel Gabur; de Producción, Claudio Anselmo; secretarios y subsecretarios provinciales y municipales, intendentes de localidades vecinas, y demás autoridades.