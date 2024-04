Premios y reconocimiento a los productores que sostienen el sector ganadero

Jueves, 25 de abril de 2024

Gustavo Valdés se trasladó a la Sociedad Rural de La Cruz para participar del Remate Ganadero de Pequeños Productores. “Tenemos un ganado extraordinario en Corrientes, pero debemos seguir mejorando a partir de la genética y de la capacitación".



El gobernador Gustavo Valdés encabezó pasado el mediodía de este miércoles la apertura del Remate Ganadero para Pequeños Productores, que tuvo lugar en el predio de la Sociedad Rural de La Cruz. El mandatario aseguró que a pesar que a la hacienda correntina "le tocó atravesar tiempos difíciles", las herramientas que se generaron a través del Instituto de Desarrollo Rural de Corrientes (IDERCOR), permitieron asistir y apuntalar la producción, que "por suerte ahora va mejorando y las perspectivas son positivas".



El mandatario Gustavo Valdés se trasladó a la Sociedad Rural de La Cruz para participar del Remate Ganadero de Pequeños Productores. Se hizo entrega de premios y reconocimientos a los productores y a los diferentes sectores que hacen posible la actividad ganadera.



Al dirigirse a los productores y a los presentes, Valdés comentó inicialmente que la “hacienda correntina no era bien remunerada y nos tocó atravesar tiempos difíciles, con la sequía más grande de los últimos al menos 60 años, por si fuera poco, al año siguiente nos tocaron los incendios y se nos quemaron en la provincia cerca un millón de hectáreas”.



También mencionó que otro de los problemas fue el control cambiario que hizo que el valor de la hacienda en Argentina cueste 400 dólares, mientras que en Brasil el valor es de 1000 dólares, lo mismo que en Uruguay. “Eso hizo que sobremanera, al pequeño productor, lo golpeen en sus ingresos”, acotó al respecto.



“Por eso generamos a través del Idercor, este programa el de los Remates Ganaderos, para que el productor correntino no mal venda su hacienda y podamos ayudarlo a través de distintas herramientas”, enfatizó el mandatario, destacando luego que este año, la ganadería tiene mejores perspectivas.



“Tenemos un ganado extraordinario en Corrientes, pero debemos seguir mejorando a partir de la genética, de la capacitación como por ejemplo en inseminación artificial a través de cursos”, puso de relieve el gobernador, haciendo a su vez referencia al Plan Pastura, que es fundamental en “tiempos en que comienzan a achicarse las fronteras productivas”.



Continuando, instó a aumentar la productividad tanto en la ganadería como en la forestación e hizo hincapié en aprovechar el sistema silvopastoril como práctica agroforestal, a la vez que anheló que se mantenga el trabajo mancomunado con las sociedades rurales.



Párrafo aparte le dedicó en su alocución Valdés a lo referente a los caminos rurales. En este sentido expresó: “Durante dos años no cobramos impuestos rurales, algo inédito. Hicimos un gran esfuerzo para mantener con los recursos del tesoro provincial los caminos y ahora nos ponemos mano a la obra y a recomponer los mismos”.



El mandatario pidió responsabilidad en el uso de los caminos, recomendando que cuando llueve no hay que circular, excepto haya una emergencia. “Con el esfuerzo de todos hacemos caminos enripiados y vemos que camiones con 30 mil y 40 mil kilos salen cargados y circulan en días de lluvias y nadie se hace responsable”, sostuvo y culminó afirmando que los “caminos son fundamentales para el desarrollo y es obligación de todos cuidarlos”.



Declaraciones de Anselmo y Picó



Por su parte, el ministro de Producción, Claudio Anselmo destacó la articulación del sector público y privado para hacer posible el remate. “Tenemos mejores ingresos y estímulos para avanzar en la producción ganadera donde vemos que la situación se está encausando”, indicó.



A su vez, anticipó que los remates ganaderos se trasladarán a las localidades de Paso de los Libres, Santo Tomé, entre otras.



En tanto, el presidente del Instituto de Desarrollo Rural, Vicente Pico resaltó que “este es un programa exitoso” porque “hay sectores que confían en el sistema y vemos el acompañamiento de los productores”.



Asimismo, destacó el impulso económico que tienen los productores tras la ayuda de los diferentes sectores.



Voces locales



Por su parte, el intendente de La Cruz, Carlos Fagúndez recordó que la vigencia de la actividad productiva destacando la dedicación y el esfuerzo de los productores locales.



“Tenemos que ser conscientes de que podemos seguir avanzando de la mano articulada del Estado presente”, afirmó.



Finalmente, el presidente de la Sociedad Rural de La Cruz, Fernando Gianelli anunció que con el fin de dar una mano a los productores “vamos a ceder medio punto de los costos del uso de las instalaciones” para “poder brindarle un beneficio adicional”. “Sabemos de la situación compleja en cuestión económica y por eso aportamos nuestro granito de arena”, cerró.



Acompañaron en el acto al gobernador, ministros, secretarios y subsecretarios del gabinete provincial, intendentes de localidades vecinas, legisladores provinciales, autoridades municipales, entre otros.