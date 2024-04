"Muchos que votaron a Milei ayer marcharon, demostrando que éste no es el camino" Miércoles, 24 de abril de 2024 "El Gobierno Nacional deberá tomar nota de lo que pasó ayer. Mas allá de tildarse de politizada hay que separar "la paja de trigo", y muchísima gente que votó a Milei ayer se sumó a la marcha", dijo Carlos Vignolo.

"La reacción de la comunidad universitaria es importante. Fue muy claro el documento, planteando el tema de manera trasparente. Es una de las manifestaciones, más importante de los últimos años"



"El Gobierno Nacional debería tomar nota. Hay que saber priorizar", resaltó sobre la importancia de la marcha llevada a cabo ayer en todo el país.



"Hay un llamado a reconducir, el presidente no fue bien asesorado. Necesitamos que este proceso pueda salir hacia adelante. Las medidas que tomo el gobierno hacia que el segundo semestre esté en riesgo"



Aseguró que la universidad "No puede convertirse en una institución que solo paga sueldos. El presidente se equivoca en desfinanciar la educación. Hay que buscar soluciones porque es lo mejor para el país".