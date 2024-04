Valdés explicó la apuesta para atraer inversiones europeas Martes, 23 de abril de 2024 "La prioridad es crear empleo", afirmó el Mandatario y aseveró que la propuesta es proponer tasa fiscal cero para generar competitividad y que las empresas se decidan por Corrientes y no elijan otros horizontes para instalarse.



"Fuimos a traer inversiones. Tenemos que seguir buscando nichos para los productos de la provincia de Corrientes", afirmó el gobernador, Gustavo Valdés, al explicar los motivos de su viaje y asistencia a la Feria Forestal de Alemania. El Mandatario también valoró la puesta en marcha de la planta de ACON TIMBER en Virasoro, como un ejemplo de esa búsqueda para crear empleo y promover la industrialización en la provincia.



En diálogo con periodistas de Radio Dos, Valdés también comentó sobre su entrevista con el Papa Francisco, y valoró la bendición otorgada a los correntinos. (Ver aparte).



Respecto de su viaje a Alemania, indicó que "la idea es ver en el terreno el nivel de desarrollo de la industria forestal" en el viejo continente.



Relacionó esa idea con los viajes anteriores a Austria, país de donde llegaron las empresas asociadas a capitales de Bélgica para instalar "la mayor planta industrial de madera de Latinoamérica" en Virasoro. "Nos preguntaban porqué viajamos a Europa y en esa oportunidad nos fuimos a Austria porque los capitales son austríacos y eso abrió una puerta gigantesca para Corrientes, no solo para Virasoro sino también para otras ciudades de la provincia", indicó.



Seguidamente resaltó que el viernes se habilitó una planta que creó 800 puestos de empleo y también se habló de "invitaciones para dialogar otra vez con inversores para tener más oportunidades de aportes de capital en la provincia, que es una tierra de oportunidades para todos".



Valdés agregó que "a la actividad industrial debemos tener tasa cero en materia impositiva, darle estabilidad al no pago de impuesto respecto al agregado de valor a nuestra materia prima y la generación de empleo".



"Si le cargamos de impuestos dejamos de ser competitivos y entonces las empresas buscan otros horizontes. Por eso es un error cuando los municipio pretenden cobra tasas de seguridad e higiene sobre el volumen de ventas", indicó.



Además consideró esa situación como "una falta de visión por parte de algunos intendente que pretenden cobrarle a la industria este tipo de cuestiones y la prioridad es crear puestos de trabajo".



El Gobernador hizo esta referencia ante la apertura oficial de la planta de procesamiento de madera que se suma a otras inversiones que hay en cuanto al aprovechamiento integral de los recursos forestales, sobre los cuales reiteró el compromiso de sostener la actividad y garantizar la seguridad jurídica para los inversores.



Asimismo vale destacar que la otra pata de las inversiones forestales tiene que ver con la generación de energía a partir de materia prima renovable como la biomasa, de la cual ya funciona en la provincia y aporta al sistema energético nacional.



En otro tema también mencionó que el Estado tiene la responsabilidad de sostener la educación pública en todos los niveles.



Comisaría

En su charla con Radio Dos, el Gobernador explicó que por las lluvias caídas desde la madrugada y durante la mañana no pudieron habilitar la comisaría de El Perichón. Explicó que "para hacer una comisaría se tiene que incorporar mayor número de efectivos policiales. Corrientes es una de las fuerzas con mayor cantidad de personal en el NEA, invertimos en seguridad para tratar de hacer un despliegue en toda la provincia".