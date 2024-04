Habría dos o más cambios en Boca para el superclásico Viernes, 19 de abril de 2024 Blanco y Saralegui se meterían en el once inicial. La duda está en el ataque entre Merentiel y Langoni. En la práctica de este viernes, el técnico de Boca, Diego Martínez definirá la formación que presentará para el superclásico frente a River por los cuartos de final dela Copa de la Liga que se disputará el próximo domingo desde las 15,30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.



El plantel Xeneize entrenó este jueves por la mañana en Boca Predio sin la presencia del uruguayo, Edinson Cavani, quien se ausentó con permiso del cuerpo técnico por razones personales, aunque el goleador uruguayo recueró la rutina en soledad en horas de la tarde.



Los que fueron titulares el martes frente a Godoy Cruz continuaron con trabajos de recuperación para llegar de la mejor manera al choque definitorio frente al histórico rival, mientras que el resto de los integrantes del plantel participaron de una práctica de fútbol.



El once que paró en cancha Martínez tuvo a: Leandro Brey; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Lautaro Blanco; Jabes Saralegui, Milton Delgado, Jorman Campuzano, Vicente Taborda; Luca Langoni y Norberto Briasco.



De todos ellos, es casi un hecho que Blanco, quien no pudo frente a Godoy Cruz porque fue expulsado por doble amonestación frente a Estudiantes de La Plata, volvería a ocupar el lateral izquierdo en lugar de Marcelo Saracchi.



Para reemplazar a Cristian Medina, quien vio la tarjeta roja frente al Tomba, el reemplazante natural sería el juvenil Jabes Saralegui, quien fue titular en el último clásico en el Monumental.



En tanto que en el ataque la duda está centrada en quien acompañará a Cavani: Miguel Merentiel o Luca Langoni.



Las dudas se disiparían este viernes en la práctica que tiene previsto realizar el plantel en Ezeiza, donde se especula que Martínez probará al once que saldrá el domingo al campo de juego del estadio Kempes.



Conferencia de prensa



Este viernes desde las 13,30 en el predio que la AFA posee en Ezeiza se llevará adelante la conferencia de prensa previa al choque superclásico del domingo venidero.



Los futbolistas que fueron seleccionados por cada club y confirmados luego por la LPF, son: Ignacio Nacho Fernández y Marcos Rojo, subcapitán y capitán de River y Boca, respectivamente.



La conferencia se podrá ver en vivo a través de la web de LPF Play y del canal de YouTube de la Liga Profesional.



Doble objetivo si juega Echeverri



En caso de que el técnico de River, Martín Demichelis, decida que Claudio Echeverri forme parte del equipo titular ante Boca el domingo, River cumplirá dos objetivos.



En primer lugar cobrará un bono de 500.000 euros por parte del Manchester City por alcanzar el 30% de las titularidades de lo que va del semestre y al mismo tiempo podrá cumplir con los minutos necesarios para poder retener al futbolista hasta fin de año.



Se trata de dos cuestiones acordadas por el club con el conjunto inglés cuando se efectuó la venta de Echeverri, quien dejará el Millonario a fin de año.



Público de ambas hinchadas



Boca y River volverán a protagonizar un Superclásico con publico de ambos equipos después de seis años. Este jueves se ultimaron detalles de la venta de las entradas y se estima que se dividirán los 50 mil tickets disponibles por partes iguales, las que se comercializarán por el sitio web Deportick.



Se espera un total de 25.000 boletos disponibles para cada parcialidad que coparán el Mario Alberto Kempes, en un operativo que comprenderá la presencia de casi 2.000 efectivos de seguridad.



El Ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, en una conferencia de prensa, expresó: "independientemente que sean digitales las entradas, deberán entrar con su DNI físico".