Comunicaciones afronta un duro desafío ante el campeón Quimsa

Miércoles, 17 de abril de 2024

El elenco mercedeño se medirá este miércoles por la noche al conjunto santiagueño, que viene de consagrarse en la Liga de Campeones de las Américas. El encuentro dará inicio a las 22.



Comunicaciones de Mercedes afrontará este miércoles un duro compromiso en Santiago del Estero en una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquetbol.Desde las 22 jugará frente a Quimsa, reciente bicampeón de la Liga de Campeones de las Americas.



El rival de Comu marcha primero en la LNB con 24 partidos ganados y 5 perdidos. Por su parte el Aurinegro viene de caer de local frente a Platense. Actualmente ocupa el puesto 17º con 9 juegos ganados y 21 partidos perdidos.



Cerras los partidos



Previo a viajar a Santiago del Estero, el director técnico de Comunicaciones,Jorge Balbisse refirió al momento que atraviesa el equipo en lo que va de la LNB: “Lamentablemente no se nos están dando los resultados, pero el equipo está entrenando bien. Es una cuestión de poder cerrar los juegos. Estamos bien preparados y vamos a enfrentar un rival difícil como Quimsa que salió el domingo campeón de la Liga de las Américas”, dijo el entrenador correntino.



Luego sostuvo: “El equipo ha mejorado defensivamente, era un déficit que teníamos, pero no se nos están dando los cierres. Cuando llegamos al final no le encontramos la vuelta, nos cuesta, nos quedamos sin gol así que eso es lo que tenemos que mejorar” afirmó el entrenador.



Respecto al plantel dijo que “están todos bien y ahora ya lo tenemos también a Facundo Giorgi después del problemita familiar por el que no estuvo en la gira anterior. Ahora por suerte está todo bien así que vamos a estar completos”.



Tras el juego con Quimsa, Comunicaciones volverá a jugar el 28 de abril en Mercedes frente a Olímpico de La Banda.