La renuncia de Jonas Petterson como presidente interino del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) agrega un nuevo capítulo de incertidumbre a la ya convulsa situación de la institución. Petterson, designado el 14 de diciembre para ocupar temporalmente el cargo dejado vacante por Juan José Szychowski, comunicó formalmente su renuncia a través de las redes sociales.



La crisis de liderazgo en el INYM se remonta a diciembre, cuando Szychowski dejó su cargo, dejando un vacío en la dirección de la institución encargada de regular y promover la producción de yerba mate en Argentina. Desde entonces, el Instituto ha permanecido sin una cabeza visible, generando preocupación en el sector.



La gestión de Petterson, aunque breve, estuvo marcada por controversias. Aunque fue designado por un período de 30 días, su renuncia evidencia las dificultades para estabilizar la dirección del INYM. En su comunicado de dimisión, Petterson afirmó que su decisión se basa en el principio de preservar la integridad y funcionalidad del Instituto, al que ratifica en su origen.



La falta de un representante del Poder Ejecutivo Nacional en el Directorio del INYM ha generado un llamado de atención por parte del propio Instituto a la ex Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha logrado la designación de un nuevo líder para la institución, prolongando la situación de acefalía y dejando en suspenso el futuro del sector yerbatero argentino.



En medio de este contexto, la Justicia ha tomado medidas para proteger a los pequeños productores de yerba mate, suspendiendo un mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) referente a la industria, "preservando así los derechos fundamentales de los yerbateros". Esta medida cautelar asegura que los productores puedan "mantener su acceso a la salud integral" ante posibles cambios en el Instituto Nacional.



Mientras tanto, la falta de un presidente formal en el INYM persiste, a pesar de que la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca había seleccionado a Daniel Notta como sucesor de Szychowski. Sin embargo, esta designación aún no se ha materializado, dejando al Instituto en una situación de acefalía prolongada y sin claridad sobre quién asumirá el liderazgo.



El organigrama del INYM, que incluye representantes de las provincias productoras y de diversos sectores relacionados con la producción de yerba mate, se encuentra desequilibrado ante la ausencia de un presidente formal. Mientras tanto, Petterson expresó su agradecimiento a quienes lo acompañaron durante su breve período en el cargo y reafirmó su compromiso de seguir "contribuyendo al desarrollo del sector yerbatero".