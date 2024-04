Este miércoles arranca el pago del plus ordinario a municipales Lunes, 15 de abril de 2024 El cronograma de este plus ordinario de abril se extenderá hasta el viernes, según anunció el intendente Eduardo Tassano a través de sus redes.

El intendente Eduardo Tassano informó que el pago del plus ordinario de abril para trabajadores de la Municipalidad de Corrientes para personal de planta y contrato inicia este Miércoles 17.



Los Neike bancarizados tendrán depositados sus pluses el miércoles 17; y los no bancarizados, cobrarán en la Caja Municipal -Brasil 1269- de 7.30 a 12.30 y de 16 a 20.30, por terminación del DNI:



• Miércoles 17: 0, 1 y 2



• Jueves 18: 3, 4, 5 y 6



• Viernes 19: 7, 8 y 9