"Salud y Educación está funcionando como Confederación de Provincias y no como República" Jueves, 11 de abril de 2024 El Ministro Secretario General de la Gobernación, Carlos Vignolo, declaró que se "necesita políticas claras del Gobierno Central". Además, "Nación se aparta de la decisión política de vacunar a la sociedad argentina". El funcionario provincial, expresó que el Gobierno Nacional tomó decisiones que afectaron a los recursos del interior. "Sus gestiones tienen un impacto, son 60.000 millones de pesos más que tiene que hacerse cargo el Gobierno de Corrientes en un marco de escasez, porque además de eso, debió hacerse cargo del Fondo de Incentivo Docente. También, tiene que poner más recursos para el tema del transporte y además soportar algún incumplimiento que necesariamente lo tenemos que plantear por vías de la justicia" reclamó Vignolo.



El Ministro resaltó: "El Gobierno Nacional con el tema justicia ha marcado un rumbo en ese sentido, con el tema seguridad también, pero con el tema educación y con el tema salud, estamos funcionando como una confederación de provincias y no como una república.



"Debiera haber una autoridad central que homogeneice las políticas nacionales y que termine teniendo una mirada panorámica para tomar decisiones y ayudar y actuar en los lugares donde se necesita. La salud pública no puede estar ajena a las políticas nacionales y hoy con el tema dengue miran de lejos los esfuerzos que están hechos por las provincias, Corrientes es una de ellas", resaltó.



Respecto a las vacunas para la población argentina, Vignolo dijo: "Nación se aparta con esta decisión política de no avanzar con la inoculación. Sí, totalmente, además hay que definir cuál es la política en serio sobre la salud, sobre la educación, no está claro".



"Corrientes hoy no recibe el pago de la regalía de Yacyretá, de Santo Grande, no recibe la compensación de la caja jubilatoria, que son un aporte muy importante, máxima teniendo en cuenta la pérdida de recursos, la decisión del ex-ministro Massa, candidato a presidente, nos sacó recursos que impactan de una manera importante este año", concluyó.