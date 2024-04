El 19 de abril será un día histórico: Virasoro inaugura el aserradero más grande del país

El intendente, Emiliano Fernández confirmó la inauguración del aserradero Acon Timber. Dará 800 puestos de trabajo. Habrá más 300 invitados. Estarán presentes Embajadores y empresarios de 45 países



"Va a ser un día histórico, no solamente para Virasoro, sino para Corrientes, para NEA, para la Argentina, en un país que viene atravesando una crisis económica, social y cultural de muchos años, que haya una inversión extranjera de más de 300 millones de dólares, que genere más de 800 puestos de trabajo la verdad que no sucede todos los días. Creo que hay que celebrarlo y siempre tener la misma actitud que venimos teniendo desde hace más de 30 años en Virasoro, que es la de acompañar y facilitar siempre al inversor privado".



"Para Austria tiene una significación venir a ver el dinero que están invirtiendo en Argentina. Esta es la primera planta que este grupo austríaco realiza fuera de Europa, así que tiene su importancia. Sabemos que vienen más de 300 invitados a la inauguración, tenemos entendido que viene el Ministro de Austria, y también seguramente que vienen embajadores y empresarios de más de 45 países que son clientes de este grupo austriaco".



"Cuando llegue al máximo potencial de producción, va a tener 800 puestos de trabajo y va a generar el 15% de toda la producción forestal industrial de la Argentina".



"Hoy ya en Virasoro tenemos inversiones de más de 8 países, y se está abriendo el abanico para la llegada de nuevas inversiones, que dentro de muy poco se va a anunciar una nueva inversión. Muy pronto Virasoro va a tener una nueva inversión que también va a ser importante para la zona.



"Virasoro siempre se caracterizó por tener en pleno empleo o muy bajos niveles de desempleo, y la verdad es que eso se mantiene a pesar de la crisis. Hoy todas las grandes inversiones sumadas a todo lo que aporta el capital nacional, ya sea grande, mediano y chico. A pesar de la crisis, hoy no hay despidos, no hay reducción de turnos, con lo cual hoy Virasoro está viviendo un momento de casi pleno empleo, que es saludable y que no creo que pase en muchos lugares de la Argentina, y tenemos que preservar eso".