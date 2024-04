Predicciones del 8 al 14 de abril de 2024

Martes, 9 de abril de 2024

La lectura para cada signo zodiacal en el marco del Eclipse solar total y Luna nueva en Aries.

Horóscopo semanal para Aries

La semana comienza con la Luna nueva junto con eclipse total solar en su signo, Aries, invitándoles a sembrar su propio renacer individual, darle forma a su nuevo ser, cambiar y mejorar hábitos en todas las áreas de su vida.



El eclipse les propone registrar sus más grandes metas, planificar sus acciones y moverse por ellas. El nodo norte en su signo les invita a un gran reinicio, lanzarse a su propio autodescubrimiento.



El miércoles, Marte conjunto con Saturno les invitan a madurar su mundo interno, emocional y espiritual, responsabilizarse por su presente, identificar sus más grandes anhelos y construir un camino hacia ellos.



La noche del jueves, Mercurio retrógrado conjunto con el Sol les traerá claridad y grandes caídas de fichas sobre su forma de pensar y comunicarse. Hora de cambiar el diálogo interno y externo, utilizar su mente como la espada de poder que es.



Horóscopo semanal para Tauro

Tauro, empiezan la semana con la energía para atender su mundo interno, emocional y espiritual. La Luna nueva junto con eclipse total solar les invita a soltar grandes cargas personales, ancestrales y colectivas. Lo que no es para ustedes se manifestará con claridad, son tiempos de derrumbes, limpieza y grandes reinicios.



Tendrán que aprender a usar sus recursos internos para transmutar frustraciones y enojos en combustible para su presente. Honren su individualidad y abracen la gran verdad de que cada uno maneja su vida como quiere y puede.



Mercurio en conjunción al Sol les traerá grandes caídas de fichas sobre su pasado, cómo han gestionado los desafíos de la vida y la posibilidad de mejorar su forma de mirar al mundo y los acontecimientos de su presente.



Desde el martes hasta el jueves la Luna estará en su signo, dándoles prioridad, sensibilidad y magnetismo para enfocarse en sus necesidades y deseos individuales.



Horóscopo semanal para Géminis

La semana inicia con la energía disponible para enfocarse en su futuro, Géminis, la Luna nueva junto con eclipse solar les invita a oxigenar su mente y barrer los límites que no les dejan moverse para lo que quieran construir, es momento de tomar las riendas de su enfoque mental.



Mercurio retrógrado, su regente, junto con el Sol les invita a planificar sus próximos pasos, les traerá claridad sobre su forma de gestionar su voluntad y coraje, sus enojos. Vendrán cambios necesarios en sus amistades y grupos para mejorar su forma de comunicarse, algunas bajas y nuevas altas.



Marte conjunto con Saturno les trae responsabilidades y desafíos en su mundo profesional y laboral, la oportunidad de comprometerse con ustedes mismos y aquello que quieren construir.



El jueves la Luna ingresa a su signo, dándoles prioridad, sensibilidad y magnetismo para enfocarse en sus necesidades y deseos individuales.



Horóscopo semanal para Cáncer

Su semana empieza con la Luna nueva y el eclipse solar en Aries impactando en su mundo profesional y laboral, Cáncer. Podrán sembrar nuevas búsquedas a mediano y largo plazo, crear poco a poco su versión más comprometida y responsable, tomar las riendas de su presente.



Obtendrán claridad sobre su vocación y lo que ya no les representa, verán el poder y voluntad que proyectan en otros y apropiarse de estas cualidades. Algo les hará ver que ustedes son los hacedores y constructores de su porvenir.



La confianza en ustedes mismos es clave en estos momentos, mirarse de manera compasiva sin victimizarse. Vayan por nuevas búsquedas y conquistas, viajes y estudios.



La tarde del sábado la Luna ingresará a su signo, dándoles prioridad, sensibilidad y magnetismo para enfocarse en sus necesidades y deseos individuales.



Horóscopo semanal para Leo

Leo, su semana empieza con la Luna nueva y el eclipse solar en Aries, trayendo el derrumbe de viejas creencias e invitándoles a sembrar una nueva mirada hacia el universo.



Leoninos, el límite es el cielo así que su mejor camino se basa en abrirse a la comprensión, integración y aceptación.



Quizá se embarquen en nuevos viajes o asuntos relacionados con el exterior, temas judiciales y legales, formaciones y cursos.



Marte conjunto Saturno les invitan a ser su propio alquimista, sus vivencias más desafiantes y dolorosas son grandes maestras, al aceptarlas podrán encontrar resiliencia, fuerza y sabiduría. Tendrán la posibilidad de madurar sus relaciones más significativas, asociaciones, asuntos de pareja y concubinato.



Horóscopo semanal para Virgo

La semana inicia con la Luna nueva y el eclipse solar en Aries, invitándoles a sembrar su propia transformación virginianos. Es hora de que renazcan desde lo más profundo de su ser, como la semilla debajo de la tierra, con la certeza de que en la calma y oscuridad puede brotar, romperse y abrirse hacia la expansión.



Podrán generar nuevas relaciones comerciales, compartir y potenciar recursos, iniciar convivencias y lanzarse a un siguiente nivel en la pareja. Este eclipse solar manifestará las emociones e impulsos con los que más deben trabajar.



Marte conjunto con Saturno les invitan a madurar su mundo vincular, las relaciones más importantes para ustedes están bajo su responsabilidad, no pueden controlar lo que otros hacen o no, pero sí pueden mejorar sus formas y decidir con quién compartirse.



Horóscopo semanal para Libra

La Luna nueva y el eclipse solar en Aries, su opuesto, impacta en su mundo vincular, Libra. El eclipse es el final y, a su vez, el comienzo de nuevas búsquedas amorosas o de asociaciones, la posibilidad de sembrar nuevas formas de relacionarse con un otro están más que latentes.



Durante la semana podrán crear nuevos proyectos en conjunto y relaciones de todo tipo. Reconocerán las riquezas que hay en cada forma de ser. Apropíense de cualidades que ven en otros (como fuerza o voluntad) y no dejen que los demás decidan por ustedes.



Serán días desafiantes en su mundo laboral, tendrán que ser pacientes y constantes, estar predispuestos a aprender y asumir responsabilidades. En cualquier profesión, vocación o búsqueda, la práctica hace al maestro.



Horóscopo semanal para Escorpio

La semana comienza con la Luna nueva y el eclipse solar impactando en su área laboral, Escorpio. Quedará claro qué lugares ya no son necesarios para su crecimiento y expansión. Piensen que esto les habilita el terreno para nuevas búsquedas.



Escuchen a su ambición, su voluntad y su coraje, las tres son las cualidades que les llevarán a dirigir su intención y acción. Tomen las riendas de sus proyectos individuales.



Es momento de cuidar de su cuerpo, alimentación, energías y descanso, integrar nuevas rutinas y hábitos saludables.



Marte conjunto con Saturno les invitan a hacerse responsables de aquello que quieren y ser constructores de sus vidas. Su concepto de amor, romance y pareja está madurando, se caen idealizaciones.



Horóscopo semanal para Sagitario

La semana inicia con la Luna nueva y el eclipse solar en Aries impactando en su zona de búsquedas y proyectos individuales, Sagitario. En la semana sentirán como una vieja identidad muere para abrirse hacia un nuevo nacimiento: nuevos deseos, proyectos y movimientos, la construcción de una nueva vida.



Toda su fuerza y energía deberá encauzarse hacia la creación de su mejor versión, sigan el camino de su corazón, ¿qué ilumina sus ojos y enciende su alma? Se toparán con nuevos pasatiempos, romances, aventuras o una energía renovada en la pareja.



Marte conjunto con Saturno les invitan a revisar su mundo interno y emocional, cuidar de sus acciones y reacciones, salirse del victimismo e integrar su pasado familiar.



Horóscopo semanal para Capricornio

La semana inicia con la Luna nueva y el eclipse solar en Aries enfocando su atención en su zona del hogar, la familia y su mundo interno. Están en tiempos de cierres de ciclos, Capricornio, esas formas que no les permiten crecer, madurar y evolucionar quedarán expuestas y les indicarán que ya no funcionan en su vida.



Estos días recuerden que tienen el poder de mejorar su forma de gestionar las emociones, acciones y reacciones, igual que su pasado individual, familiar y ancestral.



Marte conjunto con Saturno les invitan a integrar nuevos pensamientos y formas al comunicar sus sentimientos, compartir sus emociones. No saquen conclusiones, dialoguen, pregunten.



Serán días desafiantes para estudios, viajes, movimientos, firmas y negocios, estén atentos y cualquier situación que pase, aunque no lo parezca, es para su bien mayor.



Horóscopo semanal para Acuario

La semana comienza con la Luna nueva junto con eclipse solar, Acuario, mostrándoles las creencias que les hacen perder energía y les cierran posibilidades.



Las mismas acciones producen los mismos resultados, si queremos cambiar nuestro futuro debemos registrar qué cosas de nuestro presente debemos hacer de otro modo.



Llegarán nuevos vínculos, asociaciones, estudios, viajes, mudanzas, firmas, asuntos y relaciones comerciales.



Marte conjunto con Saturno les invitan a darse el amor y el valor que merecen. Cuiden su salud, hábitos, finanzas y trabajo. Reconozcan sus dones y talentos, cuentan con muchas herramientas y cualidades.



Horóscopo semanal para Piscis

La semana inicia con la Luna nueva y el eclipse solar en Aries invitándoles a sembrar nuevas formas de vincularse con sus recursos económicos, Piscis.



Podrán crear nuevas fuentes de ingresos, cambiar de trabajo o profesión, darse el valor que merecen y abrazar sus dones y talentos.



Avanzarán a paso firme por lo que quieren y hasta podrán dar grandes saltos, los eclipses muy cercanos al nodo norte aceleran procesos de evolución y renacimientos.



El miércoles, Marte conjunto con Saturno en su signo les invitan a comprometerse con su propia fuerza vital, madurar el accionar, dirigir su enfoque mental, ganas y deseo, planificar y moverse con constancia y disciplina.



Para evolucionar es necesario salir de nuestra zona de confort y no hacer siempre lo mismo.