El Millonario venció en el Monumental a Rosario Central por 2 a 1

Lunes, 8 de abril de 2024

River Plate se vistió en el segundo tiempo con el traje que mejor le queda, dio vuelta un resultado adverso y le ganó en el Monumental a un Rosario Central "alternativo" por 2 a 1 para quedar a un paso de clasificar a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional en un partido disputado por la 13ra. fecha.



En la etapa inicial el Millonario no tuvo un aceptable funcionamiento colectivo y, atado a sus individualidades, terminó fracasando ante un planteo impecable de Miguel Russo y las buenas asociaciones dentro de un equipo rosarino corto y versátil.



El local empezó más enchufado, aunque lejos de acelerar en los últimos metros y, en su primera llegada, el Canalla golpeó a fondo. Lautaro Giaccone le ganó la espalda por derecha a Milton Casco, pudo acomodarse y antes de pisar el área pudo sacar un zurdazo combado al segundo palo que dejó sin chances a Franco Armani.



Cuesta arriba, las limitaciones del anfitrión quedaron más evidenciadas y el descontento entre su gente fue creciendo. Parecía que la visita estaba más cerca del segundo de contra que el Millonario de empatarlo. De hecho, Armani tuvo que intervenir ante un remate clarísimo de Francesco Lo Celso. Una buena dosis de silbidos despidió a La Banda rumbo al descanso.



En el complemento, River fue despertando con los cambios. Los ingresos de Nacho Fernández y Barco fueron fundamentales para que el equipo de Martín Demichelis encuentre juego y ponga contra un arco a un Central que apostó todo a un contraataque para liquidar el partido.



Promediando la etapa, y, tras una jugada de Andrés Herrera por derecha, Pablo Solari metió un centro bajo para que Borja se anticipe a Komar y cruce el remate que marco el 1 a 1.



En los últimos minutos, River asedió a un Central muy replegado. Barcó mandó un centro pasado que Nacho Fernández bajó por el segundo palo hacia el medio, y un descuidado Borja resolvió de primera para dar vuelta el resultado y mandar en la tabla de goleadores del campeonato con 12 tantos.



Síntesis



River Plate (2): Franco Armani; Sebastián Boselli, Leandro González Pírez, Paulo Díaz, Milton Casco; Santiago Simón, Nicolás Fonseca, Claudio Echeverri; Pablo Solari, Miguel Borja y Facundo Colidio. DT: Martín Demichelis



Rosario Central (1): Axel Werner; Emanuel Coronel, Juan Giménez, Juan Cruz Komar, Agustín Bravo, Alan Rodríguez; Franco Ibarra, Mauricio Martínez; Francesco Lo Celso, Lautaro Giaccone; Luca Martínez Dupuy. DT: Miguel Ángel Russo.



Goles: PT 14m Lautaro Giaccone (RC). ST 21m y 41m Miguel Borja (RP).



Cambios: ST, al inicio, Andrés Herrera por Boselli (RP) y Rodrigo Villagra por Fonseca (RP); 9m Agustín Sandez por Bravo (RC); 15m Tobías Cervera por Martínez Dupuy (RC), Jaminton Campaz por Giaccone (RC) y Kevin Ortíz por Martínez (RC); 20m Ignacio Fernández por Simón (RP) y Ezequiel Barco por Colidio (RP); 27m Facundo Mallo por Coronel (RC); 32m Agustín Ruberto por Solari (RP).



Estadio: Monumental.



Árbitro: Sebastián Zunino



Racing aún sueña



Racing venció 2 a 0 a Lanús como local por la 13ra. fecha de la Copa de la Liga Profesional y se ubicó a tan solo dos unidades de Boca, el último que se está clasificando a los cuartos de final del torneo en el Grupo B.



Con un tanto del goleador, Adrián Martínez, que ya llegó a los 11 tantos en el campeonato, y otro golazo de Santiago Solari, la Academia le ganó a un rival directo y llegará a la última fecha con chances de clasificar a la siguiente ronda.



Barracas Central, por otra parte, quedó muy cerca de clasificar a la siguiente instancia del certamen, al vencer como local en el estadio de Huracán a Instituto de Córdoba por 3 a 2, sumando 25 minutos en el Grupo A, los mismos que el líder, Argentinos Juniors, que tiene mejor diferencia de goles.



En tanto que Atlético Tucumán ganó su primer partido en el certamen al vencer de local a Gimnasia y Esgrima La Plata, también por 3 a 2, en otro partido del Grupo A, dejando al Lobo sin chances de clasificar a los cuartos de final.



La penúltima fecha de la fase clasificatoria de la Copa de la Liga se cerrará este lunes con tres partidos: 15,30 Deportivo Riestra vs. Huracán (Grupo A); 20,00 Godoy Cruz vs. Sarmiento (Grupo B) y Platense vs. Tigre (Grupo B).