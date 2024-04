Gobernadores reclamaron a Nación: obras, fondos jubilatorios y un mejor trato

Viernes, 5 de abril de 2024

Tras el enojo de varios mandatarios provinciales por el desfinanciamiento a las cajas jubilatorias, se habló de correcciones y de una nueva fórmula para Ganancias.



El Gobierno logró contener el malestar de los gobernadores de Juntos por el Cambio, que desde las 14.30 de ayer visitaron la Casa Rosada para reunirse durante una hora y media con el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse. Los mandatarios provinciales acudieron a la cita con desconfianza y quejas por el desfinanciamiento de las cajas jubilatorias que no fueron transferidas a la Nación y para terminar de pulir un paquete fiscal que alivie sus cuentas y que Javier Milei solo piensa habilitar “si se aprueba la ley” ómnibus.



“Hemos arribado a un acuerdo con los gobernadores presentes, que se comprometieron a apoyar ambos proyectos”, sostuvo Francos al término del encuentro.



Antes de la reunión, el mandatario correntino Gustavo Valdés adelantó los reclamos que hará en nombre de la Provincia y disparó una fuerte frase: “No se gobierna a los guachazos y tienen que cumplir con la ley”.



“No nos mandaron nada desde principio de año. Tenemos una demanda metida hace varios meses; son $ 25.000 millones que le deben a la Provincia, más otro tanto de regalías, más un acuerdo fiscal no pagado y calculamos que son unos 100.000 millones que nos deben”, se quejó.



Valdés insistió en que su administración tiene sus cuentas ordenadas, sin deudas “Nuestra administración está bien tenemos recursos, con plata no nos van a apretar, el correntino nunca se amansa a guachazos. Lo intentaron hacer los kirchneristas; que no intenten el mismo camino”, advirtió



Explicó que Nación “este año mandó cero pesos para compensar caja. Por lo tanto hemos hecho la demanda ante la Corte Suprema de Justicia para que paguen a los jubilados correntinos que ahora hacemos frente con nuestros recursos y eso es lo que nos deben. Así como nos quieren cobrar tienen que pagarnos porque es ley, y el que incumple la ley comete un delito”



Los ejecutivos provinciales reclaman soluciones para las obras públicas con financiamiento internacional, otras prioritarias y un trato más benévolo de la Rosada por sus apoyos. “No pueden tratarnos igual que a los que se oponen a todo”, se quejó un gobernador.



Varios de los ejecutivos de JxC reclaman que el Gobierno habilite obras con financiamiento comprometido con organismos multilaterales o transfiera las prioritarias a las provincias para que puedan empujar financiamiento público-privado. “Se habló de obra pública. El Gobierno quiere llegar al equilibrio fiscal, que se llegó, todos lo celebramos, pero hay que atender obras, como puertos y rutas para generar divisas. Trajimos una propuesta: que Chubut se haga cargo de obras nacionales, como la 3, que está en malas condiciones, y que Nación se comprometa a reconocer esa deuda”, señaló Torres. Santa Fe promueve una idea similar.



“Vamos a acompañar la Ley Bases, esperamos que nos den el texto definitivo", expresó Pullaro antes de entrar. El proyecto recién lo recibirán la semana que viene, cuando el Gobierno termine de pulirlo tras escuchar las sugerencias de los bloques "dialoguistas" y antes de que llegue a comisión de Legislación General de Diputados.