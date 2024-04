Dieron de alta al jugador correntino que convulsionó en la cancha Martes, 2 de abril de 2024

Sebastián Aquino se retiró este lunes a su domicilio, con recomendación médica de no volver a jugar por 30 días.

El jugador de Sacachispas, Sebastián Aquino, fue dato de alta este lunes del Hospital Escuela José Francisco de San Martín de esta capital, a donde fue trasladado a raíz de un golpe recibido en el partido que su equipo jugaba el domingo frente a Ferroviario, y que le provocó convulsiones.



Aquino se retiró por sus propios medios a su domicilio particular acompañado de familiares, pero con la recomendación médica de no volver a jugar por 30 días.



El defensor sufrió un fuerte golpe en la zona de la cabeza y el cuello en un cruce con un jugador adversario a los 41 minutos del primer tiempo, siendo asistido inmediatamente por una paramédica, quien solicitó la presencia del servicio de ambulancia contratado por la Liga Correntina, que nunca llegó a la cancha ubicada en Elías Abad y General Paz.



En virtud que el jugador comenzó a convulsionar, y ya habían pasado muchos minutos del pedido de la ambulancia, familiares presentes tomaron la determinación de trasladar a Aquino de manera particular al hospital, donde fue estabilizado. También fue sometido a una tomografía, que no habría revelado ningún tipo de lesión.



Hay que señalar que luego del incidente, el encuentro que estaba igualado 1 a 1 prosiguió hasta que el árbitro Adrián Sosa tomó la decisión de suspender el mismo a raíz del pedido de los futbolistas del equipo Tricolor, teniendo en cuenta que no estaban en condiciones de seguir jugando.