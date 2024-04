El Presidente Milei liberó el precio de la yerba y tendrá efecto en el precio Lunes, 1 de abril de 2024 Tras 22 años, el Instituto de la Yerba Mate ya no fijará el valor que los productores reciben de las yerbateras que, a su vez, competirán en las góndolas de almacenes y supermercados.

Pese a la regulación, entre 2019 y 2023 el paquete de medio kilo de yerba aumentó 1.400%, y 343% en los últimos 12 meses, bien por sobre la inflación.



Desde este lunes quedará desregulado el precio de la yerba mate: el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) ya no podrá fijar los valores de la materia prima, que regulaba desde 2002, cuando fue creado, por ley 25.564, durante el interinato presidencial de Eduardo Duhalde.



Si bien el directorio de la entidad, acéfala desde el 10 de diciembre, decidió establecer precios "de referencia" mensuales tanto de hoja verde como de canchada, los productores no estarán obligados a cumplirlos, como sí ocurría en virtud de disposiciones previas que tenían vigencia hasta el 31 de marzo. Ante la consulta de Infobae, desde el INYM señalaron a Infobae que la entidad retomará actividades recién el miércoles próximo.



De este modo, adquiere plena vigencia el DNU 70, de desregulación de la economía, que si bien fue rechazado en el Senado, permanece vigente mientras no sea rechazado por la Cámara de Diputados.



En detalle, la medida dictada por el presidente Javier Milei le quitó al INYM la potestad de establecer el precio del producto y de ordenar la cadena de valor. También, eliminó los límites al fraccionamiento. Así, el instituto se convirtió en un ente de promoción y fomento.



Qué dice el DNU

En los considerandos de la normativa se indica: "Se torna imperioso acrecentar actividades productivas que permitan expandir la producción y reducir los precios de los productos, fomentando asimismo el desarrollo de las economías regionales, de manera de hacer realidad el plan federal que nuestros padres fundadores tuvieron en mente al sancionar la Constitución Nacional.



"A tales fines, resulta necesaria una modernización del Instituto Nacional de la Yerba Mate, previsto en la Ley N° 25.564, que lo equipare con el Instituto Nacional de la Vitivinicultura, focalizando sus actividades en las verificaciones de calidad, al tiempo de impedir su intromisión en un mercado competitivo, replicando así el exitoso modelo de la industria del vino que ha logrado una mayor inserción internacional", agrega la norma, cuyo principal autor intelectual es el economista Federico Sturzenegger.



Cuando se publicó esa norma desreguladora, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacque: "El DNU afecta directamente a los productores, en particular a lo pequeños y medianos, que se esforzaron en pedir y conseguir la creación del INYM a los efectos de que los proteja de los grandes jugadores yerbateros".



El INYM equilibra la cadena de la yerba mate "ya que fija los precios, estampilla garantizando la calidad del producto, protege el trabajo infantil, proyecta con sus técnicos las matrices productivas, ayuda a mejorar la distribución y conexión de nuevos mercados en el exterior con exportaciones son crecientes en los últimos años y establece volúmenes de producción para sostener el precio", entre otros aspectos, detalló Passalacqua.



Por qué ahora



A pesar de que el DNU se publicó en diciembre pasado, el INYM ya había fijado aumentos escalonados hasta marzo. En detalle, en octubre de 2023 se estableció que hasta el 30 de noviembre el precio por kilo de la hoja verde sería de $169,36 y $643,57 para el kilo de yerba canchada. Luego, desde diciembre hasta el 31 de enero de 2024 aumentarían a $210 y $798, respectivamente. En febrero, ascendieron a $240 y $912, y desde el 1º y hasta el 31 de marzo a 250 y 950 pesos.



En la actualidad, se está pagando alrededor de $370 el kilo de hoja verde, mientras que los productores buscan que se abone 500 pesos.



También, a partir de la libre competencia que se busca implementar, las industrias ya no estarán obligadas a proveer yerba a precios intervenidos en origen por el INYM y deberán competir por el espacio en góndolas de supermercados y almacenes y por el bolsillo y el gusto de los consumidores



Cabe mencionar, además, que el inicio de la desregulación coincide con la cosecha gruesa de hoja verde y sin que el gobierno haya designado a un presidente para el Instituto Nacional de la Yerba Mate.



Los precios de la yerba regulada





Según la información del Indec, en diciembre de 2019, al asumir el gobierno de Alberto Fernández, el paquete de medio kilo de yerba costaba en promedio $97,47, mientras que para diciembre de 2023 había aumentado a $1.397,19. Esto es, 1.397,2% en cuatro años.



En febrero pasado, de acuerdo al último valor promedio del paquete de medio kilo reportado por el Indec, el precio de la yerba alcanzó los $1.833,75. En comparación en febrero de 2023, estaba en $413,83, lo que significa una suba del 343% en los últimos 12 meses, muy por encima de la inflación del 276,2% anual. Y en los dos primeros de 2024, siempre a estar de las cifras oficiales, el precio promedio del paquete de medio kilo aumentó 31,2%, de $1.397,19 en diciembre pasado, a los $1.833 relevados para febrero. La agencia estadística oficial difundirá el precio promedio de la yerba en marzo el viernes 12 de abril, cuando informe la inflación del mes previo.



A pesar de los fuertes aumentos, las ventas de yerba mate superaron los 325 millones de kilos en 2023 y lograron así un nuevo récord histórico.



"A pesar de un contexto climático desfavorable que complicó la cosecha y una caída en la demanda de varios productos de la canasta familiar, la yerba mate se mantuvo firme y cerró el año pasado con una salida de molino hacia el mercado interno de 285.430.373 millones de kilos (casi diez millones de kilos más que en 2022)", destacó el INYM.



Asimismo, las ventas de yerba mate cerraron febrero con un total de 23.057.648 kilos, ubicándose por encima del mismo mes de 2023 (22.857.291 kilos). Estos indicadores positivos también se mantienen en la comparación bimestral: entre enero y febrero de 2023 las ventas entre mercado interno y exportaciones sumaron 45.782.257 kilos, mientras que en el primer bimestre de este año totalizaron 48.633.392 kilos; es decir, un incremento del 6,2%.