Un correntino necesitaría 90 mil pesos mensuales para cubrir el transporte público

Martes, 26 de marzo de 2024

"EL SIMU" dictaminó tarifas de $1.081 y $1.084 para el usuario del transporte de colectivo urbano en Corrientes Capital. De esta manera, el trabajador que realiza doble jornada necesitaría cuatro pasajes por día sumando $4.324, de lunes a viernes durante un mes $86.480 y si trabajara seis días de la semana superaría los $100.000 mensuales. El sueldo promedio de la provincia es de $300.000,00 pesos, lo que significaría un 30% del valor de sueldo.

Se realizó este mediodía un nuevo encuentro del Sistema Integrado de Movilidad Urbana (SIMU) con representantes de la cámara de transporte la UTA empresarios el Ejecutivo Municipal y Concejo Deliberante, para tratar el costo del sistema de transporte urbano de pasajeros, debido a la eliminación de subsidios nacionales, el reclamo salarial de los trabajadores y el aumento del combustible. La propuesta se girará al Concejo.



Dado el contexto de crisis, la eliminación el Fondo Compensador por parte del Gobierno Nacional al interior, la Emergencia Vial y en el



Sistema de Transporte Urbano declarada en el ámbito de la ciudad, la suba del combustible, el paro de transporte a nivel nacional y el acuerdo paritario entre la Cámara del Transporte Urbano de Corrientes (Cetuc) y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) (que prevé una suba inminente en los salarios de los choferes en abril próximo), urgió la necesidad de convocar a reunión del SIMU para tratar la actualización precio del boleto de colectivo en el ejido urbano.



Tras varias horas de intercambio de posturas, informes y debate, en las que se analizaron los costos presentados por la Secretaría de Hacienda del Municipio y por las empresas de transporte y, surgieron como valores propuestos para la tarifa urbana $1.081 y $1.084 respectivamente. Si bien esta resolución del SIMU es no vinculante, se girará al Concejo Deliberante para el correspondiente tratamiento administrativo, audiencia pública y proceso legislativo.



Cabe recordar que en febrero pasado el Ejecutivo Municipal declaró la a Emergencia en el Sistema de Transporte Urbano que establece, entre otros puntos, que “la variación de la tarifa del servicio público del transporte urbano de pasajeros, mientras dure la emergencia declarada, se determinará mediante la intervención del órgano de seguimiento del sistema integrado de movilidad urbana, cuyo dictamen deberá ser remitido directamente a la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante (HCD)”.



Esta resolución se fijó para garantizar el funcionamiento del servicio en la ciudad, no obstante, una de las principales dificultades a las que se enfrenta hoy el sistema de transporte es, no sólo el contexto de crisis económica, sino la eliminación del Fondo Compensador del Interior por parte del Gobierno Nacional con el cual se subsidiaban a las empresas de colectivos urbanos. Esta quita descalzó los esquemas y valores del sistema de transporte público, por lo cual el Municipio y la Provincia debieron afrontar la mayor parte de los costos, aunque también se ve obligadamente reflejada en el precio que debe abonar el usuario.



PRESENCIAS

El SIMU estuvo integrado por representantes del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM), el Honorable Concejo Deliberante (HCD), la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Cámara del Transporte Urbano de Corrientes (Cetuc).



Por la Municipalidad asistieron Jorge Sladek, secretario de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana; Guillermo Corrales, secretario de Hacienda; Lisandro Rueda, subsecretario de Transporte; Nicolás Podestá, subasesor de Gestión del Servicio Jurídico Permanente; Héctor Torres y Mercedes Franco Laprovitta por el Concejo; Gustavo Larrea, Noelia Belén Blanco Fissore y Gabriela Temporale, por la Cetuc; Roberto Báez y Federico Aguayo, por la empresa Miramar Estrella U.T.; y José Luis Sabao y Juan Garrido, en representación de la UTA.