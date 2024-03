Valdés instó a la formación de talentos para el desarrollo de la provincia

Martes, 26 de marzo de 2024

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdès habilitó este lunes el flamante edificio donde operará la Escuela Técnica "Remedios de Escalada de San Martín" de San Roque. Durante el acto, bregó por la capacitación docente y la formación de talentos.



El flamante edificio es una obra del Gobierno provincial a través de la subsecretaría de Infraestructura Escolar. Consta de hall de acceso, área administrativa, tres aulas comunes, taller de usos múltiples y centro de recursos multimediales y pedagógicos. También cocina, sanitarios, galería semicubierta, tanque de reserva, tanque de bombeo y casilla de gas.



“Hoy el mundo está cambiando, la educación que teníamos nosotros en la escuela era otra, ahora necesitamos modernizarnos”, comenzó su discurso el gobernador. “Los chicos quieren investigar, conocer, tienen inquietudes”, agregó.



Ante esto, considera primordial hacer foco en la capacitación docente, porque “sino nuestros jóvenes están muchas veces más capacitados en nuevas tecnologías que los maestros”.



Sobre las escuelas técnicas, Valdés aseguró que tienen una demanda creciente. “Antes competíamos haciendo carrozas, ahora haciendo autos eléctricos. Los chicos argentinos tienen talento y hay que dejarlo crecer”.



“De acá puede salir una una ingeniera industrial o un ingeniero eléctrico, por eso debemos amalgamar la educación secundaria con la universitaria, desarrollar talento industrial para nuestros parques industriales en la provincia”, expresó.



Valdés habló sobre “preparar un gobierno que piense distinto, sabiendo que el camino no es el empleo público, sino la producción y la industrialización”:



Anunció que próximamente se entregaran notebooks del programa Incluir Futuro en la localidad. “Si ustedes trabajan y estudian mucho, nunca van a fracasar en la vida”, les dijo a los estudiantes presentes. Por último, deseó que esta escuela sea “un emblema de este querido pueblo”.



Ministra de Educación



La ministra de Educación, Práxedes López destacó el crecimiento de esta institución, que comenzó con capacitaciones laborales y actualmente otorga dos tecnicaturas secundarias. “En la puerta algunos chicos me dijeron que seguirían Ingeniería Civil, me alegra mucho porque la escuela representa esa formación que necesitan para el mundo del trabajo, desarrollando también lo humano”.



Intendente



Raúl Hadad, intendente local agradeció el apoyo del Gobierno provincial, a la vez que, con este nuevo edificio “necesitamos estar a la altura, saber cuidar y hacer crecer la institución”.



“La escuela técnica brinda una educación fundamental para los tiempos que corren, permitiendo fortalecer a este pueblo de San Roque”, finalizó.



Rector de la escuela



El rector Sergio Sarabia consideró como "un sueño hecho realidad", la concreción del flamante edificio para toda la comunidad sanroqueña.



"Esto nos lleva a generar nuevos proyectos y desafíos y estar a la altura de las circunstancias", añadió el mismo, destacando la gestión gubernamental por el nuevo edificio escolar inaugurado.



Presencias



Además de las mencionadas autoridades, estuvieron ministros, secretarios y subsecretarios provinciales; el director de Educación Secundaria, Sergio Gutiérrez; intendentes de localidades vecinas; y comunidad escolar.