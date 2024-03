"Lamentablemente este desguace del Estado deja sin valor el trabajo en terreno"

Martes, 26 de marzo de 2024

Así lo afirmó, Walter Barberán, respecto al cierre del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI). Señaló que en Corrientes son cerca de 70 los trabajos perdidos por las decisiones del Presidente, Javier Milei.



Walter Barberán dialogó con Cadena de Radios respecto al cierre de la actividad del sector, por parte del Presidente Javier Milei. Señaló que "están siendo amenazadas la producción y comercialización de las familias correntinas fruto del trabajo en el campo". Destacó la organización de las mujeres, para hacer subproductos de la materia prima que se extrae de la tierra, como por ejemplo: la creación de harina de la mandioca.



"Este trabajo es integral, no solo acompañar en lo productivo como la entrega de semillas, herramientas sino también se brinda servicio médico, asesoría legal, capacitación con técnicos, Ingenieros agrónomos, etc.", explicó Barberán. En ese sentido confirmó que en Corrientes son 70 los trabajadores que dejarán de aportar asistencia a los 12 mil pequeños productores.



"Los campesinos se quedan sin una herramienta del Estado. Este equipo de Agentes Técnicos de La Nación es quien siempre estuvo en lugares impensados. Se trata de un trabajo mancomunado de la Asociación de Ferias Francas con fondos nacionales administrados por la Provincia, mediante el Idercor y la articulación con los municipios del interior. Lamentablemente en este desguace del Estado no ven la herramienta dejando sin valor a la asistencia a la gente en el territorio", comentó.



En sentido de protesta hoy realizaron el último día de feria de 8.30 a 13.30 en la avenida 3 de Abril al 988, exhibiendo leche, miel, productos frescos como hortalizas, frutas, queso, huevos y alimentos que producen las familias en el campo.



Como parte de Agricultura Familiar en Corrientes, Walter Barberán, destacó la jornada de comercialización: "Estamos junto a quienes acompañamos hace más de 30 años dentro del marco de un Plan de lucha nacional que sería ni más ni menos que dejar sin trabajo a 900 familias en todo el país. Desde Nación anunciaron despidos de compañeros Técnicos que quedarían sin su fuente laboral a partir el 1 de abril. Corrientes no es la excepción y también se vio afectada con 70 despidos", concluyó.